أسرع طريقة لتحضير طبق الكبدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 04:14 مساء

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير طبق الكبدة المقليّة، حسب «موضوع. كوم».

المكوّنات
500 غرام من الكبدة
حبّتان من البصل المفروم ناعمًا
قرن فلفل أخضر مفروم
ملعقة صغيرة من البهار المشكل
نصف ملعقة صغيرة من الكمّون
خمسة أوراق من ورق الغار
ملح
أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير
تُغسل الكبدة بالماء البارد، ثمّ تقطّع إلى قطع متوسّطة الحجم.
يوضع زيت الزيتون، والبصل، في مقلاة على نار متوسّطة، ويقلّب البصل إلى أن يتغيّر لونه إلى الذهبيّ، يُضاف الفلفل الأخضر ويقلّب.
يضاف إلى المقلاة كلٌّ من الكبدة، والكمّون، والبهار المشكّل، وورق الغار، والملح وتُقلّب الكبدة بأسلوب النثر حتّى لا تتفتّت، تحتاج إلى عشر دقائق، وتكون جاهزة للتقديم بجانب شرائح اللّيمون.

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