أسرع طريقة لتحضير طبق الكبدة

تعرفي معنا على طريقة سهلة وسريعة لتحضير طبق الكبدة المقليّة، حسب «موضوع. كوم».

المكوّنات

500 غرام من الكبدة

حبّتان من البصل المفروم ناعمًا

قرن فلفل أخضر مفروم

ملعقة صغيرة من البهار المشكل

نصف ملعقة صغيرة من الكمّون

خمسة أوراق من ورق الغار

ملح

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون