ملوخية بالجمبري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 05:12 مساء

نقدم لكِ طريقة جديدة لطهي الملوخية بإضافة الجمبري .. تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «مطبخ حياتك».
المكونات
1/2 كيلو غرام أوراق الملوخية
400 غرام جمبري مقشر حجم متوسط
5 فصوص ثوم مهروس
2ملعقة كبيرة زيت نباتي
ملعقة صغيرة كسبرة جافة ناعمة
2 مكعب مرق دجاج
ملح وفلفل أسود وكمون
لتر ماء

طريقة التحضير
- اغسلي الملوخية بعد قطعها من العنق، ضعيها في مصفاة للتخلص من الماء الزائد.
- قطعي الملوخية بالمخرطة وليس بالكبة حتى تكون خشنة نوعًا.
- اتركي الجمبري المقشر مع ملعقتي خل لمدة 3 دقائق ثم اشطفي بالماء وضعيه في مصفاة.
- ضعي الماء في وعاء الطهي مع مرق الدجاج والتوابل ثم اتركيه يغلي وضيفي الجمبري المقشر للمرق المغلي وغطي الوعاء لمدة 10 دقائق.
- صفي الجمبري من المرق ثم أضيفي الملوخية المفرومة للمرق.
- في هذه الأثناء ضعي الزيت مع الثوم في طاسة للقلي حتى يصفر لونه ثم ضيفي الكسبرة الجافة ثم الجمبري حتى يتغير لونه إلى الذهبي.
- عندما تغلي الملوخية ضيفي الجمبري والثوم وغطي وعاء الطهي 3 دقائق بعيدًا عن النارويصبح جاهز للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

داخلية الوفاق تدعو إلى أقصى درجات الحذر بسبب الأمطار
ليبيا
عقيلة صالح يرد على الدعوات المطالبة بخروج «النواب» من المشهد السياسي
ليبيا
هبة عبدالسلام «للوسط»: «بنغازي للأغنية الشعبية» بدايتي الحقيقية
ثقافة وفن
مصدر لـ«رويترز»: 1.03 مليون برميل يوميا متوسط إنتاج ليبيا النفطي خلال العام
ليبيا
ثغرة أمنية تجعل «تيسلا» معرضة للسرقة خلال ثانيتين
سيارات
شلقم ينفي علمه بحصول ساركوزي على تمويل ليبي
ليبيا
«المركزي»: 10 آلاف دولار سقف التحويلات للخارج في السنة و50 ألف دولار لأغراض ...
ليبيا
ننشر ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية
ليبيا
بالأسماء.. عناصر من «شورى» درنة وبنغازي وسرت تقاتل في طرابلس
ليبيا
نصية: المصارف غير قادرة على إدارة قرار الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
تهريب البشر من السودان وتشاد إلى ليبيا.. المسارات والحلول (رؤية من داخل الكفرة)
ليبيا
«الخليج العربي للنفط»: عودة الإنتاج لبئر نفطي مهجور منذ 16 عامًا
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كوكاكولا» قد تضيف لمشروباتها مادة موجودة في الماريغوانا