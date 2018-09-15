تفاح مشوي في الفرن

التفاح المشوي من أفضل الفاكهة التي تساعد على إنقاص الوزن، فهو يساعد على تقليل نسبة الدهون في الجسم والحفاظ على نسبة الكوليسترول في الدم.

تعرفوا على طريقة تحضيره في الفرن في خطوات بسيطة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

6 حبات تفاح كبيرة الحجم وصلبة

مقادير الحشو:

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية

2 ملعقة كبيرة سكر بني

6 أعواد قرفة

نصف كوب كريمة سائلة

3/4 كوب شيكولاته مبشورة

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب مكسرات مفرومة



طريقة التحضير

- نحضر حبات التفاح ونغسلها بالماء الجاري ثم نجففها ، ثم نفتحها من أعلى ونفرغ منطقة اللب والبذور

- نضع عود قرفة و نصف ملعقة صغيرة من كل من الزبدة والسكر البني داخل تجويف كل حبة تفاح

- نحضر صينية قابلة للاستخدام في الفرن ونضع فيها نصف كوب ماء ساخن ثم نضع حبات التفاح ونغطي الصينية بورق ألومنيوم ،وندخل الصينية الفرن لمدة 35 دقيقة ،سنجد التفاح أصبح طريًا وتخلص من عصيره

- نزيل ورق الألمنيوم ونترك التفاح في الفرن 10 دقائق اخرى ثم نخرج التفاح من الفرن ونتركه حتى يبرد



تحضير صوص التزيين

- نسكب العصير الناتج من شوي التفاح في الفرن من صينية التفاح لوعاء اخر ونضع الوعاء على النار حتى يصبح للعصير قوام كثيف ثم نضيف له الملح ونقلب ونتركه قليلًا ثم نرفعه من على النار



تحضير صوص الشيكولاتة

- نحضر وعاء ونملأ ربعه بالماء ونتركه حتى يغلي ثم نخفض النار لنار هادئة

- نحضر وعاء مقاوما للحرارة ونضع فيه الكريمة والشيكولاتة ثم نضعه فوق الوعاء الموجود على النار الذي به ماء مع مراعاة عدم لمس قاع الوعاء المقاوم للحرارة للماء ،ونقلب الشوكولاته مع الكريمة حتى نحصل على القوام المناسب لصوص الشوكولاته

- نضع التفاح على أطباق التقديم ثم نسكب عليه عصير التفاح الكثيف ثم صوص الشوكولاته ثم المكسرات المبشورة ويصبح جاهزا للتقديم.

