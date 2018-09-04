نقدم لك طريقة جديدة لتحضير صوص البرجر مثل المطاعم، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كوب كبير مايونيز
3 ملاعق كبيرة مستردة
3 ملاعق كبيرة عسل
3 ملاعق كبيرة زيت نباتي
ملعقة كبيرة خل تفاح
رشة فلفل أسود مطحون
رشة بصل بودرة
طريقة التحضير
- في بولة متوسطة الحجم يخلط كل من المايونيز والمستردة والعسل جيدًا.
- يضاف الزيت والخل إلى مزيج المايونيز و يقلب جيدًا.
- يتبل صوص البرجر بالفلفل و البصل البودرة و يقلب مرة أخرى جيدًا حتى تمام الاختلاط.
- نضع صوص البرجر في برطمان نظيف محكم الغلق ثم يوضع في الثلاجة.