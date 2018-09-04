صوص البرجر

نقدم لك طريقة جديدة لتحضير صوص البرجر مثل المطاعم، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوب كبير مايونيز

3 ملاعق كبيرة مستردة

3 ملاعق كبيرة عسل

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

ملعقة كبيرة خل تفاح

رشة فلفل أسود مطحون

رشة بصل بودرة



طريقة التحضير

- في بولة متوسطة الحجم يخلط كل من المايونيز والمستردة والعسل جيدًا.

- يضاف الزيت والخل إلى مزيج المايونيز و يقلب جيدًا.

- يتبل صوص البرجر بالفلفل و البصل البودرة و يقلب مرة أخرى جيدًا حتى تمام الاختلاط.

- نضع صوص البرجر في برطمان نظيف محكم الغلق ثم يوضع في الثلاجة.

