بالفيديو: طريقة تحضير البرجر في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 أغسطس 2018, 02:05 مساء

الأكلات التي يقبل عليها الأطفال كثيرًا لذلك نقدم إليكِ بالفيديو طريقة تحضيره في المنزل بشكل صحي وفي خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقًا لقناة «الشيف حسن» على موقع «يوتيوب».
المكونات
1/2 كيلو لحم بقري مفروم
بصلة متوسطة مفرومة ناعم
3 فصوص ثوم مفروم
1/2 ملعقة صغيرة قرفة
ملح وفلفل أسود
بهارات برجر (لدى العطار) ويمكن استبدالها بـ 1/2 ملعقة بصل بودرة
1/2 ملعقة ثوم بودرة
1/2 ملعقة صغيرة بهارات لحم
1/4 ملعقة جوزة الطيب
ملعقة زيت
قليل من الماء
ملعقة صغيرة مستردة
ملعقة صغيرة كاتشب
ملعقة صغيرة مايونيز
شرائح بصل
خس شرائح
طماطم شرائح
جبنة شيدر

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