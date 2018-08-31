بالفيديو: طريقة تحضير البرجر في المنزل

الأكلات التي يقبل عليها الأطفال كثيرًا لذلك نقدم إليكِ بالفيديو طريقة تحضيره في المنزل بشكل صحي وفي خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقًا لقناة «الشيف حسن» على موقع «يوتيوب».

المكونات

1/2 كيلو لحم بقري مفروم

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مفروم

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

ملح وفلفل أسود

بهارات برجر (لدى العطار) ويمكن استبدالها بـ 1/2 ملعقة بصل بودرة

1/2 ملعقة ثوم بودرة

1/2 ملعقة صغيرة بهارات لحم

1/4 ملعقة جوزة الطيب

ملعقة زيت

قليل من الماء

ملعقة صغيرة مستردة

ملعقة صغيرة كاتشب

ملعقة صغيرة مايونيز

شرائح بصل

خس شرائح

طماطم شرائح

جبنة شيدر

