حضري الهريسة الليبية فى المنزل

حضري الهريسة الليبية فى المنزل (أرشيفية:انترنت)

الهريسة الليبية هي نوع من المقبلات الحارة تضاف إلى جانب الطعام، إليكِ طريقة تحضيرها في المنزل.

المكونات

كيلوغرام من قرون الفلفل الأحمر الحار.

كوب من زيت الزيتون.

ثلاثة فصوص من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الجافة، والمطحونة.

ملعقة كبيرة من الملح.

كوب من معجون الطماطم.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

نبدأ بنزع رأس قرون الفلفل الحار، ويفضل ارتداء القفازات حتى لا يتهيج الجلد من الفلفل الحار، وباستخدام السكين يتم تقسيم القرن الواحد إلى قسمين، وننزع لب الفلفل الحار منه، نضعها في وعاء مع كمية من الماء حتى نتخلص تمامًا من البذور الملتصقة، ثم نحضر كمية الثوم ونقشرها ونقطعها، ثم نحضر كمية الفلفل الحار مع الثوم ونضعهما في الخلاط الكهربائي، ونخلطها مدة خمس دقائق حتى تصبح مزيجًا ناعمًا.

نضع كمية الزيت ومعجون الطماطم في قدر على النار، ونضيف كمية الماء ونُقلب الخليط جيدًا، ونضيف خليط الفلفل الحار إلى المزيج السابق ونستمر بالتحريك .

نضيف الكزبرة الجافة بعد طحنها مع الملح ونحركها عدة مرات، ونضع الغطاء على القدر حتى تنضج المكونات جيدًا. بعد نضج المزيج الذي يَحتاج إلى مدة عشرين دقيقة نحرص على أن تكون الهريسة متماسكة.

بعد أن يجهز الخليط نتركه يبرد مدة عشر دقائق، فالكمية كبيرة يمكن حفظها، فنضع البعض منها في برطمانات زجاجية أو بلاستيكية، و نضع على الوجة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ونحكم إغلاق البرطمان وتحفظ إما في الثلاجة أو الفريزر.