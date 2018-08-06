الكفتة اليوناني

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 03:01 مساء

تختلف الكفتة باختلاف الإضافات التي تكسبها مذاقا خاصا، وتقدم عادة مع سلطة الطحينة أوسلطة الزبادي والخبز.

واليوم نقدم لك طريقة تحضير الكفتة اليوناني، وفق وصفة «شملولة».

المقادير
نصف كيلو لحمة مفرومة
حبة صغيرة بصل مفروم
2 فص ثوم مفروم
ثلث كوب نعناع طازج مفروم
نصف كوب ماء
مكعب مرقة لحم
3 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة صغيرة زبد
ملعقة صغيرة زعتر مجفف
ملح
فلفل أسود مطحون

الطريقة
في وعاء، نضع اللحمة المفرومة والبصل والثوم والنعناع والزعتر والملح والفلفل الأسود، ونخلطهم جيدًا حتى تتجانس.
نشكل خليط اللحمة المفرومة على هيئة كرات متوسطة الحجم.
في مقلاة غويطة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن.
نضع كرات اللحم في المقلاة، ونقلبها برفق حتى يتغير لونها.
نرفع كرات اللحم من المقلاة، ونضعها جانبًا.
في نفس المقلاة، نضع الزبدة والدقيق، ونقلبها جيداً حتى يصبح لون الدقيق بنيا فاتحا.
نضيف إلى المقلاة، الماء ومرقة اللحم، ونقلبها قليلًا.
نضيف كرات اللحم، ونقلبه مع الصوص، ونتركه على نار هادئة حتى يثقل الصوص.
نضع الكفتة اليونانية في الطبق، ونصب فوقها الصوص.. ثم تقدم ساخنة وصحتين.

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