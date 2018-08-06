الكفتة اليوناني

تختلف الكفتة باختلاف الإضافات التي تكسبها مذاقا خاصا، وتقدم عادة مع سلطة الطحينة أوسلطة الزبادي والخبز.

واليوم نقدم لك طريقة تحضير الكفتة اليوناني، وفق وصفة «شملولة».

المقادير

نصف كيلو لحمة مفرومة

حبة صغيرة بصل مفروم

2 فص ثوم مفروم

ثلث كوب نعناع طازج مفروم

نصف كوب ماء

مكعب مرقة لحم

3 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة زبد

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ملح

فلفل أسود مطحون