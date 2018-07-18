كريب دون بيض

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 03:35 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكريب الشهي دون استخدام البيض واعديه في مطبخك بطريقة سهلة، وذلك وفقًا لموقع «احكي».
المكونات
كوبان دقيق
كوبان ماء
ملعقتان كبيرتان زبادي
رشة ملح
ملعقة سكر
ملعقتان زيت أو زبد
4 ملاعق حليب باودر

طريقة التحضير
- في بولة ضعي المكونات الجافة معًا من الدقيق والملح والحليب الباودر والسكر وقلبي المكونات ثم ضيفي الماء تدريجيًا حتى يصبح الخليط خفيفًا، ثم ضيفي الزبادي واخلطي مرة أخرى.
- احضري المقلاة غير القابلة للاتصاق ثم ضعي قليلاً من الزيت عليها، ثم ضعي كبشة أو مغرفة من خليط الكريب. انتظري حتى تتكون الفقاعات على السطح ثم اقلبيها على الوجه الآخر، كرري العملية حتى تنتهي من مزيج الكريب الذي اعددتيه وقومي بحشوه بالحشوة المحببة لديكِ.
 

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