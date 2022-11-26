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تفاصيل لحظات الرعب.. شاب يقتحم مدرستين في البرازيل ويقتل ثلاثة أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 10:21 صباحا
تفاصيل لحظات الرعب.. شاب يقتحم مدرستين في البرازيل ويقتل ثلاثة أشخاص
رجل أمن أمام حشد تجمع بالقرب من مركز للشرطة بعد حادث إطلاق نار في مدرستين في أراكروز، بجنوب شرق البرازيل، 25 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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هاجم فتى في السادسة عشرة من العمر، يحمل شعارًا نازيًا، الجمعة، مدرستين في ولاية إسبيريتو سانتو في جنوب شرق البرازيل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم فتاة، وإصابة 11 آخرين.

ووقع إطلاق النار في مدينة أراكروز التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، وتبعد 600 كيلومتر شمال شرق ريو دي جانيرو، فيما قالت السلطات إن بين الجرحى ثلاثة مدرسين وتلميذًا لم يُحدد عمره حالتهم خطرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال المحققون، إن المهاجم الذي كان وجهه مغطى وبدا صليب معقوف على ملابسه، اقتحم مدرسة بريمو بيتي التي كان قد تركها في يونيو.

وأوضحت السلطات أن المهاجم عبر البوابة الخلفية للمدرسة، ودخل غرفة الأساتذة وفتح النار على الكثير من المدرسين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين.

لقطات تلفزيونيّة ترصد تفاصيل الحادث المروع
وأظهرت لقطات تلفزيونية نشرتها وسائل إعلام، الفتى وهو يدخل المدرسة وبيده سلاح، وأشخاص يسارعون إلى الهرب حوله، ثم توجه إلى مدرسة غير بعيدة هي مركز برايا دي كوكيرال التعليمي، حيث قتل مراهقة وجرح شخصَين، قبل أن تقبض عليه الشرطة.

وقال حاكم ولاية إسبيريتو، ريناتو كاساغراندي، في مؤتمر صحفي، إن السلطات قبضت على المعتدي وأعلن الحداد لثلاثة أيام، موضحا أن المهاجم «كان تلميذا في المدرسة (الأولى) حتى يونيو، وهو قاصر يبلغ 16 عامًا»، مضيفًا أن «أسرته نقلته إلى مدرسة أخرى ونعلم أنه كان يخضع للعلاج النفسي»، وتابع أنه «كان يريد قتل مزيد من الأشخاص وأطلق النار على أوائل الذين رآهم».

- 3 قتلى و11 مصابا جراء إطلاق نار في مدرستين بالبرازيل

وأكد الحاكم أن عددًا كبيرًا من الجرحى ما زالوا في حالة خطرة بسبب خطورة إصاباتهم، وقال «نصلي بحرارة من أجل شفائهم».

وقال مفوض الشرطة المدنية جواو فرانسيسكو فيلهو، في مؤتمر صحفي: «لم يكن لديه هدف محدد»، عندما فتح النار، لكنه كان يعد للهجوم منذ عامين.

السلاحان المستخدمان يعودان لوالده
وأوضحت السلطات أن السلاحين اللذين استخدمهما يعودان إلى والده الذي يعمل شرطيًا، وأحدهما هو سلاح الخدمة، وذكرت أنها تُحقق فيما إذا كانت لدى الشاب الذي يخضع «لعلاج نفسي»، صلات بمجموعة متطرفة واحدة أو أكثر.

وأوقف الشاب في منزله بعد ساعات قليلة من الوقائع، واستسلم بالتعاون مع والديه، من دون إبداء أي مقاومة.

وشوهد محققون، وهم ينقلون جثثًا في نعوش ويضعونها في شاحنات متوقفة خارج المدرسة، التي اعتبر محيطها مسرح جريمة وطوقته الشرطة، بحسب مصور من وكالة «فرانس برس».

وكان رئيس بلدية أراكروز لويس كارلوس كوتينيو، تحدث لإذاعة «سي بي إن»، قبل ذلك عن وجود مهاجمين اثنين.

حملة ضد انتشار الأسلحة
وصف الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في تغريدة، ما حصل بأنه «مأساة عبثية».

وقال الزعيم اليساري الذي سيتولى منصبه في الأول من يناير المقبل، «أعبر عن تضامني مع أقارب الضحايا وأؤيد قرار الحاكم إجراء تحقيق»، وقام لولا بحملة ضد الانتشار الهائل لتصاريح ملكية وحمل الأسلحة في عهد الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، منذ يناير 2019.

وكتب السناتور ويلينغتن دياس حليف لولا في تغريدة «يجب إعادة النظر في سياسة حيازة الأسلحة».

وقال نائب الرئيس المنتخب جيرالدو الكمين، إنه صدم بما حصل، وكتب في تغريدة «أوكد تضامني مع المدارس ومع عائلات الضحايا وأصدقائهم»، داعيا إلى «تحقيق سريع ووضع حد لتكرار مآس من هذا النوع».

وأوضح برونو لانجيني من معهد «سو دا باز»، لوكالة «فرانس برس»، أن «السنوات الأربع الماضية هي التي شهدنا فيها أكبر عدد من الهجمات في المدارس، على الأقل منذ السنوات الأولى من الألفية الجديدة»، مضيفًا «نحن مقتنعون أن (إمكان) الوصول إلى الأسلحة خلال السنوات الأخيرة في ظل حكومة (جايير) بولسونارو سهّل هذه الأنواع من الهجمات».

4,4 مليون قطعة سلاح لدى الأفراد في البرازيل
وتفيد أرقام المنظمة البرازيلية غير الحكومية «منتدى الأمن العام»، بأن هناك نحو 4.4 مليون قطعة سلاح لدى أفراد في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 215 مليون نسمة، ومع ذلك قلما تشهد البرازيل عمليات إطلاق النار في المدارس.

وسقط أكبر عدد من الضحايا في حادث مماثل في السابع من إبريل 2011، عندما فتح رجل يبلغ 24 عامًا النار على مدرسته السابقة في الضواحي الغربية لريو دي جانيرو، ما أسفر عن مقتل 12 تلميذًا، قبل أن ينتحر.

وأخيرًا، وفي 13 مارس 2019، أطلق تلميذان سابقان النار وقتلوا ثمانية أشخاص وأصابوا 11 آخرين، قبل أن ينتحرا في كلية في سوزانو، في منطقة ساو باولو.

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