واشنطن تدين محاولة اغتيال عمران خان

القاهرة - بوابة الوسط

حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جميع الأطراف في باكستان على الامتناع عن أعمال العنف ودان محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء السابق عمران خان الخميس.

وقال بلينكن في بيان إن «العنف ليس له مكان في السياسة، وندعو جميع الأطراف للامتناع عن أعمال العنف والمضايقة والترهيب» مضيفا أن «الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بباكستان ديمقراطية وسلمية، ونقف إلى جانب الشعب الباكستاني».

- قتل المشتبه به في محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قتل رجل يشتبه في أنه هاجم، خلال تجمع سياسي لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي أصيب في رجله لكنه في حالة مستقرة، كما أفاد مستشار مقرب من خان وكالة «فرانس برس».