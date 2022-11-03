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قتل المشتبه به في محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 02:21 مساء
قتل المشتبه به في محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق
المشبه به في محاولة اغتيال عمران خان، 3 نوفمبر 2022. (صورة من فيديو)
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قتل رجل يشتبه في انه هاجم، الخميس، خلال تجمع سياسي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي أصيب في رجله لكنه في حالة مستقرة، كما أفاد مستشار مقرب من خان وكالة «فرانس برس».

وقال رؤوف حسن: «اعتقلت الشرطة رجلا آخر»، دون التمكن من تحديد كيف قتل المهاجم.

ردود الفعل على محاولة اغتيال عمران خان
ووصف الرئيس الباكستاني عارف علي، في تغريدة على «تويتر» إطلاق النار بأنه «محاولة اغتيال شنيعة». وكتب «أشكر له أنه بخير لكنه أصيب ببضع رصاصات في رجله، وهي إصابة غير حرجة».

وتواجه باكستان منذ عقود ناشطين إسلاميين وجرى استهداف سياسيين تكرارا في محاولات اغتيال. وفي العام 2007 قتلت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد بنازير بوتو، في هجوم انتحاري لم تتضح ملابساته بعد.

وخلال ما أسماه «مسيرة طويلة»، يلقي خان (70 عاما) خطابات من حاوية مفتوحة أمام الحشود في مدن وبلدات في طريقه الى العاصمة.

«الموت في سبيل البلاد»
وأقصي خان، بطل الكريكت السابق، عن السلطة في أبريل بناء على اقتراح بحجب الثقة عن حكومته، بعد انشقاق بعض شركائه من التحالف لكنه لا يزال يحظى بتأييد شعبي كبير في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا.

وصل خان إلى السلطة في 2018 على أساس حملة لمكافحة الفساد وأيدته قاعدة ناخبة سئمت من السياسة المتوارثة من قبل عائلات. لكن سوء إدارته للاقتصاد وتدهور علاقته مع الجيش ساهمت في الإطاحة به، وفق الوكالة الفرنسية.

ومنذ ذلك الحين بدأ بمهاجمة المؤسسة وحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، معتبرأ انها فرضت على باكستان من خلال «مؤامرة» تشارك بها الولايات المتحدة. وقال خان تكرارا لمؤيديه إنه مستعد «للموت في سبيل البلاد»، كما ان مساعديه حذروا منذ فترة طويلة من تهديدات غير محددة لحياته. وندد مرارا بالمؤسسة العسكرية التي اتهمها بمحاولة تهميشه بينما تقدّم بعدة طعون قضائية منذ الإطاحة به.

وحكم الجيش باكستان على مدى معظم تاريخه البالغ 75 عاما، ولطالما اعتُبر انتقاد المؤسسة الأمنية خطا أحمر. وتأتي مسيرة خان في وقت تكافح الحكومة الائتلافية لإنعاش الاقتصاد المتدهور، والتعامل مع تداعيات الفيضانات المدمرة التي أغرقت ثلث البلاد وتقدّر كلفتها بثلاثين مليار دولار تقريبا، وفق «فرانس برس».

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