زيلينسكي: استخدام روسيا مسيرات إيرانية يعكس «إفلاسها العسكري»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن استخدام موسكو المكثّف للمسيّرات الإيرانية في الأيام الأخيرة لضرب بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا يعكس «الإفلاس العسكري والسياسي» للقوات الروسية.

وجاء في رسالته اليومية التي يبثها على شبكات التواصل الاجتماعي أن «طلب روسيا المساعدة من إيران يشكل اعترافا من قبل الكرملين بإفلاسه العسكري والسياسي».

- الجيش الروسي يؤكد أن قواته بأوكرانيا في وضع «متوتر»

وفي وقت سابق اليوم أكد الجيش الروسي، أن الوضع الميداني في أوكرانيا «متوتر» بالنسبة لقواته أمام هجوم مضاد تشنه كييف، إثر عدة «انتكاسات كبيرة» لحقت به في الشرق والجنوب.

وقال الجنرال سيرغي سوروفكين، الذي كُلف إدارة العمليات العسكرية في أوكرانيا منذ عشرة أيام، لقناة «روسيا 24» التلفزيونية «يمكن وصف الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأنه متوتر. العدو لا يتخلى عن محاولاته لمهاجمة مواقع القوات الروسية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «الجيش الروسي سيضمن قبل كل شيء الإجلاء الآمن للسكان» من خيرسون، حيث تشكل الضربات الأوكرانية التي تستهدف البنية التحتية المدنية «تهديدًا مباشرًا لحياة السكان»، مشيرًا أن الوضع في المدينة «صعب للغاية».