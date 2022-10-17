Atwasat

الانتخابات الرئاسية في البرازيل: ملاسنة حادة بين بولسونارو ولولا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 09:44 صباحا
الانتخابات الرئاسية في البرازيل: ملاسنة حادة بين بولسونارو ولولا
بولسونارو ولولا خلال أول مناظرة مباشرة بينهما، 16 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

تبادل الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جاير بولسونارو ومنافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الإهانات والشتائم في أول مناظرة مباشرة بينهما الأحد، قبل أسبوعين من موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في البرازيل.

واتهم لولا خصمه بولسونارو بأنه «ملك الأخبار الزائفة»، ليرد عليه الأخير باتهامه بالكذب والفساد وحيازة سجل «مشين»، في مبارزة كلامية حادة قبل المواجهة الانتخابية ذات الاستقطاب الحاد في 30 أكتوبر، وفق وكالة «فرانس برس». 

وركّز الرئيس السابق لولا دا سيلفا (2003-2010) الذي يسعى للعودة الى السلطة وهو في سن 76 عاما هجومه الحاد على بولسونارو حول طريقة تعامله مع وباء كوفيد الذي أودى بحياة 687 ألف شخص في البرازيل التي لم يسبقها في عدد الوفيات سوى الولايات المتحدة.

وقال لولا إن بولسونارو برفضه شراء اللقاحات والترويج لأدوية غير متحقق منها «يحمل وزر هذه الوفيات على كتفيه». وأضاف عامل مصانع الصلب السابق بصوته الأجش المعروف الذي يعد علامته الفارقة متوجها الى بولسونارو «أدى إهمالك إلى وفاة 680 ألف شخص، بينما كان من الممكن إنقاذ أكثر من نصفهم». وتابع «لا يوجد زعيم آخر في العالم تلاعب بالوباء والموت بالطريقة التي قمت بها».

وأدى التدخل بحده الأدنى من قبل مديري المناظرة الى زيادة حدتها، وقد حاول بولسونارو البالغ 67 عاما التركيز على قضية الفساد، وهي نقطة ضعف بالنسبة الى لولا الذي سُجن عام 2018 بتهم فساد مثيرة للجدل تم إسقاطها بعد ذلك.

استطلاعات الرأي منحت لولا تقدما 
وقال بولسونارو لمنافسه «ماضيك مخزٍ .. لم تفعل شيئا للبرازيل سوى وضع الأموال العامة في جيوبك وفي جيوب أصدقائك». وأضاف الكابتن السابق في الجيش «لولا، كف عن الكذب، هذا سيء في عمرك هذا»، في محاولة للدفاع عن سجله في الولاية الأولى والتصويب على عمر لولا المتقدم في الوقت نفسه.

وحل بولسونارو المحافظ المتشدد الذي انتخب رئيسا عام 2019 ثانيا في انتخابات الجولة الأولى في 2 أكتوبر بحصوله على 43% من الأصوات، مقابل 48 لمنافسه لولا. لكن العديد من استطلاعات الرأي كانت قد منحت لولا تقدما من رقمين.

وأعطى أداء بولسونارو الأقوى من المتوقع في الجولة الأولى زخما له وهو في طريقه الى جولة الإعادة، وزاد أيضا من التكهنات بإمكان حدوث مفاجأة أخرى في غضون أسبوعين. ووفق استطلاع أجراه «معهد داتافولها» الجمعة حصل لولا على 53% من الأصوات قبل الجولة الثانية مقابل 47% لبولسونارو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم

قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في «الكونفدرالية»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في «الكونفدرالية»
ريال مدريد يخطف صدارة «الليغا» من برشلونة بثلاثية «برنابيو»

ريال مدريد يخطف صدارة «الليغا» من برشلونة بثلاثية «برنابيو»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: عزام 2 - 0 الأخضر في «الكونفدرالية»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: عزام 2 - 0 الأخضر في «الكونفدرالية»
باخموت .. المدينة «الصعبة» على الجيش الأوكراني حيث ما زالت القوات الروسية تتقدم في الجبهة الشرقية

باخموت .. المدينة «الصعبة» على الجيش الأوكراني حيث ما زالت القوات الروسية تتقدم ...
السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب

السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب
بالصور.. رجال مرور يساعدون طلاب المدارس في عبور الشوارع

بالصور.. رجال مرور يساعدون طلاب المدارس في عبور الشوارع
«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية

«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية
الندم: جسر بين الماضي والمستقبل

الندم: جسر بين الماضي والمستقبل
كانييه ويست يثير الجدل بتصريحات استفزازية

كانييه ويست يثير الجدل بتصريحات استفزازية
صحراء قطر تستقطب محبي الفن والمغامرة بمنحوتة «سيرا»

صحراء قطر تستقطب محبي الفن والمغامرة بمنحوتة «سيرا»
بايدن يصف خطة رئيسة الوزراء البريطانية بشأن خفض الضرائب بـ«الخطأ»

بايدن يصف خطة رئيسة الوزراء البريطانية بشأن خفض الضرائب بـ«الخطأ»
الهند تختبر صاروخ بالستي أطلقته من أول غواصة نووية محلية الصنع

الهند تختبر صاروخ بالستي أطلقته من أول غواصة نووية محلية الصنع
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا
«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء

«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟

إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير الرأس»

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير ...
كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟

كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع حصيلة القتلى في سجن «إوين» بطهران إلى 8 أشخاص
ارتفاع حصيلة القتلى في سجن «إوين» بطهران إلى 8 أشخاص
الانتخابات الرئاسية في البرازيل: ملاسنة حادة بين بولسونارو ولولا
الانتخابات الرئاسية في البرازيل: ملاسنة حادة بين بولسونارو ولولا
«رئيسي» يهاجم بايدن بعد إعلان دعمه للاحتجاجات في إيران
«رئيسي» يهاجم بايدن بعد إعلان دعمه للاحتجاجات في إيران
زيلينسكي: قتال عنيف في محيط بلدتين في دونباس
زيلينسكي: قتال عنيف في محيط بلدتين في دونباس
الاتحاد الأوروبي: نبحث عن دليل دامغ على تورط إيران في غزو روسيا لأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: نبحث عن دليل دامغ على تورط إيران في غزو روسيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
المزيد
رئيس وزراء أوكرانيا: الضربات الروسية استهدفت منشآت حيوية في 3 مناطق
رئيس وزراء أوكرانيا: الضربات الروسية استهدفت منشآت حيوية في ......
قصف روسي يفصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الكهرباء الأوكرانية
قصف روسي يفصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الكهرباء ......
الاتحاد الأوروبي يكثف دعمه العسكري لأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يكثف دعمه العسكري لأوكرانيا...
الاتحاد الأوروبي: نبحث عن دليل دامغ على تورط إيران في غزو روسيا لأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: نبحث عن دليل دامغ على تورط إيران في غزو ......
زيلينسكي: قتال عنيف في محيط بلدتين في دونباس
زيلينسكي: قتال عنيف في محيط بلدتين في دونباس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط