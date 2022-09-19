الملك تشارلز يغادر كنيسة سانت جورج بعد انتهاء مراسم دفن الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، الإثنين؛ وذلك بعد إنزال نعش الراحلة إلى القبو الملكي في كنيسة «سانت جورج»، في حين غادر الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة الملكية الكنيسة.

وأُقيمت مراسم جنازة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، فيما‭ ‬احتشد قادة وملوك من أنحاء العالم في لندن، اليوم الإثنين، لتوديعها، بعد وفاة الشخصية المحبوبة التي وحدت الأمة خلال فترة حكم استمرت 70 عامًا.

وقبل الساعة 11 صباحًا، ظهر النعش المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي وفوقه تاج الإمبراطورية على عربة مدفع تحت سماء ملبدة بالغيوم، ليتم نقله في موكب عسكري إلى كنيسة «ويستمنستر آبي».

أفراد العائلة المالكة وراء النعش

وسار نجلها الأكبر ووريثها الملك تشارلز، وكبار أفراد العائلة المالكة وراء النعش وسط أصوات جرس تدق في الخلفية، وصمت ساد شوارع لندن، بعد ختام جنازة رسمية أُقيمت في كنيسة «ويستمنستر آبي».

وانتهت الجنازة بصمت شهدته الكنيسة والأمة لمدة دقيقتين. وبعد ذلك، بدأ نقل النعش مجددًا عبر وسط لندن، حيث مر بمقر الملكة الرسمي قصر بكنغهام، إلى قوس ولينغتون في هايد بارك كورنر، حيث تبعه الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة مرة أخرى سيرًا على الأقدام لمسافة 2.4 كيلومتر.

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ومن هناك، تم نقله إلى قلعة وندسور غرب لندن، حيث أُقيم قداس في كنيسة سانت جورج. وجرى بعد ذلك إنزال النعش في القبو الملكي. وفي وقت لاحق من المساء، في مراسم عائلية خاصة، سيتم دفن نعش إليزابيث وزوجها لأكثر من 70 عامًا الأمير فيليب، الذي توفي العام الماضي عن 99 عامًا، معًا في مقصورة الملك جورج السادس، حيث دفن والداها وشقيقتها.

واصطف عشرات الآلاف في الشوارع لمشاهدة مرور نعش الملكة من قاعة وستمنستر التاريخية في البرلمان إلى كنيسة وستمنستر القريبة، ثم في النهاية إلى قلعة وندسور، حيث سيتم دفنها إلى جانب زوجها الراحل.

وكان من بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن الذي نعى الملكة التي رحلت عن عمر ناهز 96 عامًا بعدما قضت أطول فترة بين ملوك بريطانيا على العرش، وتمتعت باحترام على مستوى العالم بأسره تقريبًا لخدمتها لبلادها. وقال بايدن: «كنتم محظوظين بوجودها لمدة 70 عامًا... وكذلك كنا جميعًا».

لم يسبق بث جنازة لملك بريطاني على التلفزيون

ووسط الحشود التي توافدت من أنحاء بريطانيا ومن خارجها، تسلق البعض أعمدة الإنارة ووقفوا على الحواجز لإلقاء نظرة على الموكب الملكي. ويشاهد ملايين آخرون عبر شاشات التلفزيون في منازلهم الجنازة اليوم، الذي أعلن عطلة رسمية. ولم يسبق بث جنازة لملك بريطاني على التلفزيون من قبل.

ومن بين المشيعين أيضًا إمبراطور اليابان ناروهيتو، ونائب رئيس الصين وانغ تشي شان، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا. ويحضر الجنازة أيضًا ابن وابنة ولي العهد الحالي الأمير وليام وهما الأمير جورج (تسعة أعوام) والأميرة شارلوت (سبعة أعوام).

ووجه الملك تشارلز الشكر للشعب البريطاني ومختلف شعوب العالم يوم الأحد على رسائل التعاطف التي قدموها بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.

وقال الملك تشارلز، الذي جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته، في بيان: «على مدى الأيام العشرة الماضية، تأثرت أنا وزوجتي بشدة برسائل التعزية والدعم العديدة التي تلقيناها من هذا البلد ومن جميع أنحاء العالم».

نقل نعش الملكة إلى وندسور لتدفن مع الأمير فيليب

وأضاف: «في لندن وإدنبره وهيلزبورو وكارديف، تأثرنا بدرجة لا توصف بكل من تحمل عناء المجيء والتعبير عن تقديره للجهود التي بذلتها والدتي العزيزة، الملكة الراحلة، طوال حياتها».

ومضى يقول: «بينما نستعد جميعًا لوداعها الأخير، أردت ببساطة أن أغتنم هذه الفرصة لأقول شكرًا لكل هؤلاء الأشخاص الذين لا حصر لهم والذين قدموا مثل هذا الدعم والراحة لعائلتي ولي في هذا الوقت الحزين».

وبعد القداس في «ويستمنستر آبي»، سيُنقل نعش الملكة إلى وندسور، حيث ستدفن لاحقًا مع الأمير فيليب الذي جمعها به رباط الزواج على مدى 73 عامًا. وسيمثل ذلك نهاية فترة الحداد في أنحاء بريطانيا، على الرغم من أن حداد الأسرة المالكة سيستمر لسبعة أيام أخرى.