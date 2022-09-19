Atwasat

«تقارب علني».. ملك إسبانيا ووالده يشاركان في جنازة الملكة إليزابيث الثانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 04:03 مساء
«تقارب علني».. ملك إسبانيا ووالده يشاركان في جنازة الملكة إليزابيث الثانية
ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس وزوجته صوفيا إلى جانب الملك فيليبي السادس وزوجته ليتيسيا في كنيسة ويستمنستر بلندن, 19 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

جلس ملك إسبانيا فيليبي السادس، ووالده خوان كارلوس الأول، وزوجتاهما جنبًا إلى جنب الإثنين، في كنيسة «ويستمنستر» خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية، في تقارب علني غير مسبوق، منذ انتقال الملك السابق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2020 على خلفية تحقيقات حول ثروته.

وكان ملك إسبانيا، الذي جلس في الموقع المخصص للعائلات الملكية، قرب نعش الملكة إليزابيث الثانية، يرتدي زيه العسكري، فيما ارتدى والده بزة سوداء وقميصًا أبيض ورابطة عنق سوداء، بينما اتشحت زوجتاهما بالسواد، بحسب وكالة «فرانس برس».

وشوهد الملك ووالده معا آخر مرة في يناير 2020، خلال جنازة إحدى شقيقات خوان كارلوس.

- شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث

وكان الملك السابق انتقل طوعًا إلى الإمارات بعد بضعة أشهر من ذلك، بسبب شبهات بالفساد تتعلق بثروته، وأخذ نجله حينها مسافة من والده.

خوان كارلوس يسير بصعوبة
ووصل الثنائيان، الإثنين، في شكل منفصل إلى كنيسة «ويستمنستر»، كما كان الحال خلال الحفل الذي أقامه ملك بريطانيا تشارلز الثالث، وكان خوان كارلوس (84 عامًا)، الذي خضع لعمليات جراحية في السنوات الماضية في الركبة والورك، يسير بصعوبة.

وخوان كارلوس الذي تنازل عن العرش في العام 2014 لصالح نجله، تلقى دعوة من الحكومة البريطانية، لكن الحكومة الإسبانية أصرت على أن ممثل إسبانيا في الجنازة هو الملك فيليبي السادس.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس للصحفيين، «من الواضح أن ممثل الدولة (الإسبانية) هو الملك فيليبي السادس»، بينما الملك السابق «جاء إلى لندن بصفة شخصية بعد تلقيه دعوة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي

برنامج «Wsport»: الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته في بنغازي
«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية

«اقتصاد بلس»: مخالفات بالجملة في المطاعم تكشفها الأجهزة الرقابية
«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب الرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة المنهج؟

«نسخة إلى الرأي العام»: أزمة نسبة الرسوب الرياضيات واللغات: كفاءة المعلم أم جودة...
الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف

الليرة اللبنانية في أدنى مستوياتها مقابل الدولار وسط إقفال المصارف
جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة

جمرك ميناء مصراتة يرد على شكوى التحفظ على 180 حاوية إطارات ومحركات مستعملة
احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون

احتياطات الوقود الأحفوري تحوي 3.5 تريليون طن ثاني أكسيد الكربون
شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث

شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها

العائلة المالكة البريطانية تستعرض مشاهد من حياة إليزابيث قبل ساعات من تشييعها
بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية

بايدن يكشف فحوى مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني بشأن الحرب الأوكرانية
«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)

«ديربي مدريد» وقمة «الليغا» في قبضة الملكي بعد الفوز على أتلتيكو (2-1)
شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء

شاهد.. وداع مبكر لـ«الاتحاد» من دوري الأبطال وسط فوز (2-1) و3 ضربات جزاء
من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير مدعو؟

من هم أبرز زعماء العالم الذين سيحضرون جنازة الملكة إليزابيث الثانية ومن غير ...
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد 2 - 1 فلامبو
كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة

الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة
شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح

شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح
منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»

منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس البلدية: مقتل 13 مدنيا في دونيتسك بضربة أوكرانية
رئيس البلدية: مقتل 13 مدنيا في دونيتسك بضربة أوكرانية
قتيل وعشرات الجرحى في اليابان جراء الإعصار نانمادول
قتيل وعشرات الجرحى في اليابان جراء الإعصار نانمادول
منظمة إنسانية: إنقاذ 30 مهاجرا على متن قارب في البحر المتوسط
منظمة إنسانية: إنقاذ 30 مهاجرا على متن قارب في البحر المتوسط
إيران تدافع أمام محكمة العدل الدولية لاستعادة أصول جمدتها الولايات المتحدة
إيران تدافع أمام محكمة العدل الدولية لاستعادة أصول جمدتها ...
«تقارب علني».. ملك إسبانيا ووالده يشاركان في جنازة الملكة إليزابيث الثانية
«تقارب علني».. ملك إسبانيا ووالده يشاركان في جنازة الملكة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي...
المزيد
الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية
الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية...
بايدن: طالبان أطلقت سراح مارك فريريكس.. العملية «تطلّبت اتّخاذ قرارات صعبة»
بايدن: طالبان أطلقت سراح مارك فريريكس.. العملية «تطلّبت ......
الصين توصي بتجنب الاحتكاك المباشر مع أجانب بعد تسجيل أول إصابة بجدري القرود
الصين توصي بتجنب الاحتكاك المباشر مع أجانب بعد تسجيل أول ......
«تقارب علني».. ملك إسبانيا ووالده يشاركان في جنازة الملكة إليزابيث الثانية
«تقارب علني».. ملك إسبانيا ووالده يشاركان في جنازة الملكة ......
إيران تدافع أمام محكمة العدل الدولية لاستعادة أصول جمدتها الولايات المتحدة
إيران تدافع أمام محكمة العدل الدولية لاستعادة أصول جمدتها ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط