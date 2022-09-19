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شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 11:55 صباحا
شاهد.. بدء مراسم جنازة الملكة إليزابيث
نعش الملكة إليزابيث الثانية محمولا خلال مراسم جنازتها الرسمية، 19 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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 بدأت منذ قليل مراسم الجنازة الرسمية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، ويُحمل نعش الملكة على عربة المدفع الرسمية من قاعة وستمنستر إلى الكنيسة، ويسحبها البحارة الـ142، في تقليد يعود إلى جنازة الملكة فيكتوريا عام 1901.

 ووصل الملك تشارلز وأفراد عائلته  إلى قاعة وستمنستر لمرافقة جثمان الملكة إليزابيث. وتودع إليزابيث الثانية في مراسم تشييع تاريخية يحضرها رؤساء وزعماء وملوك من جميع أنحاء العالم، من الرئيسين الأميركي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إمبراطور اليابان ناروهيتو.

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وتوفيت الملكة في 8 سبتمبر عن 96 عاما بعد تربعها على عرش بريطانيا مدة 70 عاما. ويصل نعش الملكة إلى الكاتدرائية بعد مسيرة راجلة من قصر ويستمنستر يواكبه الملك تشارلز الثالث وأفراد من العائلة الملكية مشيا.

ولم يسبق للندن أن جمعت هذا العدد الكبير من المسؤولين الأجانب منذ فترة طويلة. ويحضر أيضا ممثلون عن عائلات ملكية أوروبية من بينهم ملك بلجيكا فيليبي وملك إسبانيا فيليب السادس وأمير موناكو ألبير في كاتدرائية ويستمنستر المرتبطة ارتباطا عضويا بمصير الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت عن 96 عاما. ففي تلك الكاتدرائية تزوجت عندما كانت أميرة في سن الحادية والعشرين في نوفمبر 1947 فيليب ماونتباتن قبل أن تتوج فيها في الثاني من يونيو 1953.

يمثل يوم الاثنين وهو عطلة رسمية في المملكة المتحدة، أكبر تحد أمني لشرطة لندن في تاريخها. وقد تحظى الجنازة الرسمية وهي الأولى التي تشهدها العاصمة البريطانية منذ تشييع ويسنتون تشرشل في 1965، بواحدة من أوسع المتابعات التلفزيونية في التاريخ.
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نعش الملكة إليزابيث الثانية محمولا خلال مراسم جنازتها الرسمية، 19 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
نعش الملكة إليزابيث الثانية محمولا خلال مراسم جنازتها الرسمية، 19 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
نعش الملكة إليزابيث الثانية محمولا خلال مراسم جنازتها الرسمية، 19 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
نعش الملكة إليزابيث الثانية محمولا خلال مراسم جنازتها الرسمية، 19 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
نعش الملكة إليزابيث الثانية محمولا خلال مراسم جنازتها الرسمية، 19 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
نعش الملكة إليزابيث الثانية محمولا خلال مراسم جنازتها الرسمية، 19 سبتمبر 2022. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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