القبض على شخص حاول الاقتراب من نعش الملكة إليزابيث بقاعة «ويستمنستر»

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت الشرطة البريطانية القبض على شخص حاول الاقتراب من نعش الملكة إليزابيث الثانية في قاعة «ويستمنستر»، بينما كان في طابور القادمين لإلقاء نظرة الوداع.

وأفادت الشرطة بأن توقيف الرجل جاء بموجب قانون حفظ النظام العام، مشيرة إلى أنه وُضع قيد الاحتجاز. وقطع البث المباشر الذي ينقل فعاليات إلقاء نظرة الوداع لوقت قصير خلال وقوع الحادثة، بحسب «بي بي سي».

توقيف رجل في ويستمنستر

وجاء، في بيان صادر عن الشرطة: «عندما قاربت الساعة العاشرة في مساء الجمعة 16 سبتمبر، قام عناصر من شرطة البرلمان ومن وحدة الحماية الدبلوماسية، بتوقيف رجل في ويستمنستر عقب وقوع اضطراب».

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وقال ناطق باسم البرلمان: «إننا على علم بحادث في قاعة ويستمنستر، حيث خرج شخص من الجمهور باتجاه النعش». وأضاف أن إجراءات إلقاء نظرة الوداع استؤنفت بعد إخراجه من القاعة.

تشارلز الثالث يشارك في وقفة قرب النعش

وشارك الملك تشارلز الثالث برفقة شقيقته الأميرة آن، وشقيقيه الأمير أندرو والأمير إدوارد، في وقفة قرب النعش في وقت مبكر من مساء الجمعة.

وسيبقى نعش الملكة إليزابيث الثانية، في قاعة ويستمنستر، حتى حلول موعد الجنازة الإثنين. ومن المقرر أن تكون الجنازة واحدة من أكبر التجمعات لأفراد عائلات ملكية ورؤساء وسياسيين، تستضيفهم بريطانيا لأول مرة منذ عقود.

ويتوقع أن يحضر نحو 500 شخصية عالمية ما بين رئيس دولة ومسؤولين كبار أجانب. وسوف تقام مراسم الجنازة في كنيسة دير «ويستمنستر»، التي تتسع لنحو 2200 شخص.