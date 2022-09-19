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الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 05:30 مساء
الأميران جورج وشارلوت يسيران خلف نعش الملكة إليزابيث الثانية
الأميرة شارلون والامير جورج في سيارة تسير وراء نعش الملكة إليزابيث الثانية في لندن. (أ ف ب)
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حضر نجلا حفيد الملكة إليزابيث الثانية، الأميران جورج وشارلوت جنازتها الإثنين في دلالة على الدور المهم الذي سيضطلعان به الآن كأبناء الأمير وليام، الأول في ترتيب خلافة العرش البريطاني.

انضم الابنان الكبيران لأمير وأميرة ويلز إلى الموكب الجنائزي عند دخوله كنيسة وستمنستر وخروجه منها. سار الأمير جورج (تسعة أعوام) والأميرة شارلوت (سبع سنوات) مع والدتهما كاثرين أميرة ويلز والدهما وليام أمير ويلز الذي أصبح الأول في ترتيب خلافة العرش بعد والده تشارلز، بحسب «فرانس برس».

جورج في الترتيب الثاني لخلافة عرش بريطانيا
وارتدى جورج الذي بات الثاني في ترتيب خلافة عرش بريطانيا، بذلة داكنة اللون وربطة عنق سوداء بتسريحة شعر بفرق على جانب واحد. وبدا جورج رصينا والشبه مع والده عندما كان في السن نفسها، كان كبيرا.

أما شقيقته شارلوت فارتدت فستانا أسود وقبعة، وغاب شقيقها الأصغر لوي عن الجنازة. وكان الأولاد الثلاثة يزورون الملكة اليزابيث بانتظام.

«ذكريات ستبقى معهم طوال حياتهم»
قالت والدتهما كاثرين في وثائقي بمناسبة عيد ميلاد الملكة التسعين في عام 2016 إن الملكة كانت من أول الزائرين عندما أنجبت شارلوت وكانت «سعيدة للغاية» لهذا الحدث.

وكشفت أن جورج كان يسمي جدة والده غان-غان. وأضافت «كانت تترك دائما هدية صغيرة أو شيئا ما في غرفتهم عندما كنا نذهب لزيارتها ونمضي الليلة وهذا كان يظهر حبها لعائلتها».

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وفي بيان أصدره وليام بعد وفاة الملكة «كان أطفالي الثلاثة يقضون إجازاتهم معها وكوّنوا نتيجة لذلك ذكريات ستبقى معهم طوال حياتهم».

وظهر الطفلان يصغيان بانتباه للقداس الى جانب والديهما ثم سارا وراء النعش لدى الخروج من الكنيسة. بعد ذلك تبعا الموكب في سيارة مع والدتهما وكاميلا زوجة الامير تشارلز.

رغم ان جورج وشارلوت أصغر سنا بكثير، أعادت مشاهد الجنازة الى الذاكرة صور وليام وشقيقه هاري يسيران وراء نعش والدتهما ديانا أميرة ويلز في 1997 عندما كانا في ال15 وال12 على التوالي.

وقال وليام لافراد من الحشود ان السير وراء نعش الملكة عندما نقل من قصر باكينغهام الى ويستمنستر الاربعاء «عاد بعض الذكريات» من جنازة والدته.

جورج وشارلوت في دائرة الضوء
في حين لا تظهر وسائل الإعلام البريطانية طفلي وليام وكاثرين في حياتهما اليومية، إلا أن جورج وشارلوت كانا في دائرة الضوء لحضورهما عدة مناسبات عامة كبرى في الآونة الاخيرة.

في احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة في يونيو، ظهر الملل الشديد عليهما في بعض الأوقات خلال حفل موسيقي اقيم في الهواء الطلق ضم نجوم بوب قدامى خارج قصر باكينغهام.

حضر جورج أيضا نهائي بطولة أوروبا في ويمبلي مع والديه في يوليو، وكان في غاية الفرح عندما سجلت إنكلترا هدفا وارتدى سترة مزدوجة الصدر وربطة عنق في زي بدا فيه نسخة مصغرة عن والده.

التحق الأطفال الثلاثة مؤخرا بمدرسة جديدة معا قرب وندسور بعد أن قرر والديهم الإقامة هناك هذا الصيف بدون خدم مقيمين. ويذهبون إلى مدرسة خاصة مكلفة ذات مساحات واسعة تشمل ملعب غولف.

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