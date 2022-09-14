Atwasat

زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» تستبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 سبتمبر 2022, 01:29 مساء
زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» تستبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات
زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» جورجا ميلوني. (الإنترنت)
alwasat radio

استبعدت زعيمة حزب «إخوة إيطاليا»، جورجا ميلوني، إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات 25 سبتمبر التشريعية، معربة عن الثقة في تمكن اليمين من نيل الأغلبية البرلمانية.

وقالت ميلوني، التي تشير استطلاعات نوايا التصويت إلى أنها الأوفر حظا لقيادة حكومة ليمين الوسط، في تصريحات إذاعية نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية: «ليس هناك أي احتمال بأن يحكم (إخوة إيطاليا) مع الحزب الديمقراطي»، مستبعدة إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية إذا لم تخرج أغلبية واضحة من صناديق الاقتراع.

- اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني
- لماذا تثير حملة الانتخابات التشريعية قلق أرباب العمل في إيطاليا؟
- زعيمة المعارضة الإيطالية تطالب بفرض «حظر بحري»

وأضافت: «أنا على قناعة بأنه سيكون لدينا أغلبية. من المضحك أن يقال إن حزب (إخوة إيطاليا) منفتح على حكومة إنقاذ وطني. هذا ما يقوله بعض وزراء حكومة ماريو دراغي، إنها ستكون حكومة إنقاذهم… حكومة الإنقاذ (بقياد يمين الوسط) هي حكومة قوية مدتها خمس سنوات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر

القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة ...
السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها

السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها
40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»

40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي

واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي
لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟

لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات

جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات
وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
مهمة صعبة.. خبرة باتيلي تصطدم بـ«قوة قاهرة»

مهمة صعبة.. خبرة باتيلي تصطدم بـ«قوة قاهرة»
جريدة «الوسط»: تحشيد عسكري ينذر بمواجهات على مشارف ورشفانة

جريدة «الوسط»: تحشيد عسكري ينذر بمواجهات على مشارف ورشفانة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي
وزيرة الخارجية الفرنسية تبدأ زيارة رسمية إلى الهند
وزيرة الخارجية الفرنسية تبدأ زيارة رسمية إلى الهند
الأرجنتين تفرج عن 11 فنزويليا وإيراني واحد من أفراد طاقم الطائرة الفنزويلية
الأرجنتين تفرج عن 11 فنزويليا وإيراني واحد من أفراد طاقم الطائرة ...
رئيس الصين في كازاخستان في أول زيارة خارجية منذ الجائحة
رئيس الصين في كازاخستان في أول زيارة خارجية منذ الجائحة
زيلينسكي يزور مدينة إيزيوم بعد استعادتها من الروس
زيلينسكي يزور مدينة إيزيوم بعد استعادتها من الروس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
المزيد
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير...
زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» تستبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات
زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» تستبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد ......
الأمم المتحدة: القتال ربما يعود إلى سورية على نطاق أوسع
الأمم المتحدة: القتال ربما يعود إلى سورية على نطاق أوسع...
زيلينسكي يزور مدينة إيزيوم بعد استعادتها من الروس
زيلينسكي يزور مدينة إيزيوم بعد استعادتها من الروس...
رئيس الصين في كازاخستان في أول زيارة خارجية منذ الجائحة
رئيس الصين في كازاخستان في أول زيارة خارجية منذ الجائحة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط