زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» تستبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

استبعدت زعيمة حزب «إخوة إيطاليا»، جورجا ميلوني، إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات 25 سبتمبر التشريعية، معربة عن الثقة في تمكن اليمين من نيل الأغلبية البرلمانية.

وقالت ميلوني، التي تشير استطلاعات نوايا التصويت إلى أنها الأوفر حظا لقيادة حكومة ليمين الوسط، في تصريحات إذاعية نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية: «ليس هناك أي احتمال بأن يحكم (إخوة إيطاليا) مع الحزب الديمقراطي»، مستبعدة إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية إذا لم تخرج أغلبية واضحة من صناديق الاقتراع.

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وأضافت: «أنا على قناعة بأنه سيكون لدينا أغلبية. من المضحك أن يقال إن حزب (إخوة إيطاليا) منفتح على حكومة إنقاذ وطني. هذا ما يقوله بعض وزراء حكومة ماريو دراغي، إنها ستكون حكومة إنقاذهم… حكومة الإنقاذ (بقياد يمين الوسط) هي حكومة قوية مدتها خمس سنوات».