Atwasat

إيران مستعدة لمواصلة التعاون مع الوكالة الذرية لضمان سلمية برنامجها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 12:34 مساء
إيران مستعدة لمواصلة التعاون مع الوكالة الذرية لضمان سلمية برنامجها
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي في طهران. (أ ف ب)
alwasat radio

أكدت إيران، الإثنين، استعدادها لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإزالة «التصورات الخاطئة» بشأن أنشطتها، وذلك بعدما حذرت الوكالة من أنها باتت غير قادرة على «ضمان» سلمية برنامج طهران النووي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن «إيران أعلنت وتعلن أنها مستعدة لمواصلة التعاون البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وجدد كنعاني استعداد بلاده «للتعاون مع الوكالة لإزالة التصورات الخاطئة وغير الواقعية المتعلقة بالنشاطات النووية السلمية للجمهورية الإسلامية»، إلا أنه اعتبر أن هذا التعاون يجب أن يكون مشتركا من الطرفين ويأتي في «نطاق الحقوق والواجبات أيضا».

وأكدت الوكالة في تقرير الأربعاء الماضي، أنها غير قادرة على ضمان أن «البرنامج النووي الإيراني سلمي حصرا»، في ظل عدم تقديم طهران أجوبة مقنعة بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرح سابقا أنها شهدت أنشطة من هذا النوع.

وأعرب المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، عن شعوره بـ«قلق متزايد» في ظل عدم تحقيق تقدم في هذا الملف، الذي يثير توترا مع إيران منذ أشهر.

وهذه القضية هي من المسائل التي تعقد مسار المباحثات بين إيران والقوى الكبرى، بهدف إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية
وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران وست قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين)، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات لإحيائه في إبريل 2021، تم تعليقها أكثر من مرة مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران.

وبعد استئناف المباحثات مطلع أغسطس، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه طرح على واشنطن وطهران صيغة تسوية «نهائية»، وقدمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردت عليها واشنطن في 24 من الشهر ذاته.

وفي الأول من سبتمبر، أكدت الولايات المتحدة تلقيها ردا إيرانيا جديدا، معتبرة على لسان ناطق باسم وزارة خارجيتها أنه «غير بناء».

وينتقد الغربيون طلب إيران، قبل إعادة تفعيل الاتفاق، إغلاق ملف المواقع غير المعلنة، داعين طهران للتعاون مع الوكالة من أجل إغلاقه، فيما تعتبر طهران القضية «مسيسة»، وتريد طيها قبل تفعيل الاتفاق النووي بشكل كامل.

- «الخارجية الإيرانية»: طهران لن تتسرع في مباحثات الاتفاق النووي رغم «الضغوط» الغربية

واتخذ مجلس محافظي الوكالة في يونيو قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها، ردت عليه طهران بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها.

وجاءت تصريحات الناطق باسم الخارجية مع بدء مجلس محافظي الوكالة، اجتماعا فصليا جديدا اعتبارا من الإثنين.

وقال كنعاني «وفق معلوماتنا، لم يتم تقديم أي مشروع قرار» ضد إيران لهذا الاجتماع، محذرا من أن «أي تكرار لخطوة غير بناءة كتلك المتخذة سابقا من الوكالة (في يونيو) ستكون له انعكاسات غير بناءة».

وأضاف «نتطلع إلى مقاربة بناءة من قبل الوكالة وأعضاء مجلس المحافظين.. رغم ذلك، ستقيم الجمهورية الإسلامية أي رد فعل بناء على التطورات التي تجري في الوكالة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس

«اقتصاد بلس»: استياء شعبي من تدهور الاقتصاد وشبح الركود يطارد تجار طرابلس
كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي

كاركاتير خيري - الغرب وبرنامج إيران النووي
باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري

باحثون يكتشفون خطوة أساسية في الإخصاب البشري
الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة

الأمم المتحدة «متشائمة» بشأن المساواة بين الرجل والمرأة
لقطات مضيئة من نضال المصورات الصحفيات حول العالم

لقطات مضيئة من نضال المصورات الصحفيات حول العالم
بعد فوزه بـ«فلاشينغ ميدوز».. ألكاراس يصبح أصغر لاعب مصنف أول عالميا في تاريخ التنس

بعد فوزه بـ«فلاشينغ ميدوز».. ألكاراس يصبح أصغر لاعب مصنف أول عالميا في تاريخ ...
عشرات الفتيات الأفغانيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق «طالبان» مدارسهن الثانوية

عشرات الفتيات الأفغانيات يتظاهرن احتجاجا على إغلاق «طالبان» مدارسهن الثانوية
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»

«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار ...
المشاهد الأخيرة من رحلة وداع إليزابيث الثانية.. حشود متراصة وتأثر في إسكتلندا (صور)

المشاهد الأخيرة من رحلة وداع إليزابيث الثانية.. حشود متراصة وتأثر في إسكتلندا ...
اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني

اليمين المتشدد في إيطاليا يقترب من فوز سهل في الانتخابات التشريعية بزعامة ميلوني
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم

انتهت عبر «WTV».. الأخضر 3 - 0 أهلي الخرطوم
أفكار جريئة في تصميم الأبواب

أفكار جريئة في تصميم الأبواب
ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟

ما سر حب الملكة إليزابيث لليبيا؟
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا

جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
شاهد في «هذا المساء».. برلين دون ليبيين والدوحة تستقبل عقيلة بعد القطيعة

شاهد في «هذا المساء».. برلين دون ليبيين والدوحة تستقبل عقيلة بعد القطيعة
جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات

جونثان وينر لـ«باتيلي»: ابعد عن النخبة الحالية.. حان الوقت للذهاب إلى البلديات
وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي

وزارة التعليم تعلن آخر التفاصيل بشأن طباعة وتوريد الكتاب المدرسي
مظاهرة في المغرب ضد التطبيع

مظاهرة في المغرب ضد التطبيع
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسي متهم بالضلوع في هجمات باريس 2015 يرفض المثول أمام المحكمة ببلجيكا
فرنسي متهم بالضلوع في هجمات باريس 2015 يرفض المثول أمام المحكمة ...
إيران مستعدة لمواصلة التعاون مع الوكالة الذرية لضمان سلمية برنامجها
إيران مستعدة لمواصلة التعاون مع الوكالة الذرية لضمان سلمية ...
«الكرملين»: الهجوم في أوكرانيا سيتواصل «حتى تحقيق الأهداف» المرسومة
«الكرملين»: الهجوم في أوكرانيا سيتواصل «حتى تحقيق الأهداف» ...
روسيا تؤكد أنها تقصف مناطق استعادتها أوكرانيا
روسيا تؤكد أنها تقصف مناطق استعادتها أوكرانيا
أوكرانيا تؤكد أنها استعادت 500 كيلومتر في جنوب البلاد
أوكرانيا تؤكد أنها استعادت 500 كيلومتر في جنوب البلاد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
المزيد
السويد بانتظار إعلان الفائز في معركة الانتخابات التشريعية المحتدمة
السويد بانتظار إعلان الفائز في معركة الانتخابات التشريعية ......
«إسرائيل» ستساعد ألمانيا على تعزيز دفاعاتها الجوية
«إسرائيل» ستساعد ألمانيا على تعزيز دفاعاتها الجوية...
شولتس «يأسف» لغياب رد إيجابي من إيران بشأن الاتفاق النووي
شولتس «يأسف» لغياب رد إيجابي من إيران بشأن الاتفاق النووي...
أوكرانيا تؤكد أنها استعادت 500 كيلومتر في جنوب البلاد
أوكرانيا تؤكد أنها استعادت 500 كيلومتر في جنوب البلاد...
روسيا تؤكد أنها تقصف مناطق استعادتها أوكرانيا
روسيا تؤكد أنها تقصف مناطق استعادتها أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط