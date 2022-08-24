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زيلينسكي لمجلس الأمن: على روسيا وقف «ابتزازها النووي» و«الانسحاب» من محطة زابوريجيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 05:33 مساء
زيلينسكي لمجلس الأمن: على روسيا وقف «ابتزازها النووي» و«الانسحاب» من محطة زابوريجيا
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، إن على روسيا «وقف الابتزاز النووي دون قيد أو شرط» و«الانسحاب التام» من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات خلال كلمة عبر الفيديو في اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي عُقِد في نيويورك لمناسبة مرور ستة أشهر على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق «فرانس برس».

ودعا قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، الأحد الماضي، إلى «ضبط النفس» حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، الأكبر في أوروبا، التي يحتلها الجيش الروسي.

وأورد بيان مشترك أن الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون، والمستشار أولاف شولتس ورئيس الوزراء بوريس جونسون طلبوا أيضًا بعد مشاورات هاتفية «الإسراع» في إرسال بعثة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المكان، وفق «فرانس برس».

 موافقة روسية على مرور بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضي، على أن تمر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية جنوب أوكرانيا، عبر أوكرانيا وليس عبر روسيا، وفق ما أعلن قصر الإليزيه بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الروسي.

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واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في 17 أغسطس أنه من «الملح» أن تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية «تفتيشًا» في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا، بينما تتكثف الضربات والاشتباكات في محيطها. 

واستولت القوات الروسية على المحطة النووية الأكبر في أوروبا في مطلع مارس. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي: «هذا يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن ويزيد من خطر وقوع حادث نووي (...) من الملح السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش، وضمان انسحاب جميع القوات الروسية» من الموقع، وفق «فرانس برس».

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