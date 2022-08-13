3 قتلى في قصف روسي على كراماتورسك وزابوريجيا بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في قصف روسي استهدف مدينتي كراماتورسك في شرق أوكرانيا، وزابوريجيا في جنوبها، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

وتحدث حاكم منطقة دونيتسك، بافلو كيريلينكو على «فيسبوك» عن «هجوم جديد على كراماتورسك. وفقًا لمعلومات أولية، قتل مدنيان وجرح 13»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وأضاف «القصف ألحق أضرارًا بما لا يقل عن 20 مبنى وقد اندلع حريق»، داعيًا السكان إلى إخلاء المنطقة.

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من جهته، أفاد المسؤول المحلي في زابوريجيا، أناتولي كورتيف عبر «تلغرام» بمقتل امرأة الجمعة في غارات روسية، أدت أيضًا إلى إصابة شخصين أيضًا جرى نقلهما إلى المستشفى.

معظم المعارك تدور في دونباس

ومنذ انسحاب القوات الروسية من محيط كييف وخاركيف في نهاية مارس، تدور معظم المعارك في دونباس بشرق أوكرانيا، وفي الجنوب حيث تقود قوات كييف هجومًا مضادًا.

وأقرت وزارة الدفاع الأوكرانية في رسالتها المسائية بـ«نجاحات جزئية» للقوات الروسية في اتجاه باخموت، على الطريق نحو كراماتورسك، إذ تحاول هذه القوات حاليًا الحصول على «موطئ قدم».

وفي الموازاة، أكد المسؤول الأوكراني في منطقة خيرسون (جنوب) التي يحتلها الروس، سيرهيه خلان، عبر «فيسبوك»، أن آخر جسر كان يُستخدم لنقل أسلحة إلى القوات الروسية في المنطقة قد «دُمِّر».