مناصرو الإطار التنسيقي يعلنون اعتصاما مفتوحا قرب المنطقة الخضراء في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ مناصرو الإطار التنسيقي، المنافس السياسي للتيار الصدري، الجمعة اعتصاما مفتوحا أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، كما جاء في بيان للجنة التنظيمية للتظاهرات، فيما يعتصم مناصرو الصدر في البرلمان داخل المنطقة الخضراء منذ أسبوعين.

وأعلن الإطار «ختام» تظاهرة أجراها عصر الجمعة في المنطقة «بإعلان الاعتصام المفتوح من أجل تحقيق مطالبنا العادلة»، من بينها «الإسراع بتشكيل حكومةٍ خدميةٍ وطنيةٍ» و«إنهاء تعليق عمل» البرلمان، فيما شاهد مراسل فرانس برس متظاهرين وقد بدؤوا بنصب الخيم على أرصفة الطريق المجاور لأسوار المنطقة الخضراء، حسب وكالة «فرانس برس».