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في رسالة استقالتها.. وزيرة التربية البريطانية لـ«جونسون»: وضعتنا في موقف مستحيل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 يوليو 2022, 10:38 صباحا
في رسالة استقالتها.. وزيرة التربية البريطانية لـ«جونسون»: وضعتنا في موقف مستحيل
بوريس جونسون في لندن، 5 يونيو 2022، (ا ف ب)
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أعلنت وزيرة التربية البريطانية الجديدة ميشيل دونيلان استقالتها من حكومة بوريس جونسون الخميس، بعد يومين على تعيينها.

وكتبت دونيلان في رسالة إلى بوريس جونسون «وضعتنا في موقف مستحيل». وقبل دقائق قليلة دعا وزير المالية ناظم زهاوي من دون أن يستقيل، رئيس الوزراء إلى «الرحيل الآن»، حسب وكالة «فرانس برس».

جونسون يرفض الرحيل وسط فضائح حكومته
ورفض جونسون الاستجابة لمطالبته بالرحيل من منصبه، إذ تعهد البقاء والتركيز على «قضايا بغاية الأهمية تواجه البلاد».

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ويبدو أن قبضة رئيس الوزراء البالغ 58 عامًا على السلطة تتراخى منذ أن استقال ريشي سوناك من منصب وزير المال وساجد جاويد من منصب وزير الصحة «بعدما سئما من سلسلة الفضائح التي تهز الحكومة منذ أشهر».

وجاءت الاستقالة المفاجئة لوزيري الصحة والمال بعد دقائق من اعتذار رئيس الوزراء على تعيين المحافظ كريس بينشر الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي بعدما اتّهم بالتحرّش برجلين بينما كان ثملا.

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