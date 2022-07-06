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استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 11:13 صباحا
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية
رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية استقالتهما الأربعاء، غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء بوريس جونسون المتورط في سلسلة من الفضائح.

وقال وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس إنه ليس لديه «خيار» آخر بعدما نقل «بحسن نية» معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء «وتبين أنها غير صحيحة»، حسب وكالة «فرانس برس».

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واستقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة حسب قولها.

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