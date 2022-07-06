Atwasat

استقالة جماعية لـ5 أعضاء آخرين في حكومة جونسون البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 04:40 مساء
استقالة جماعية لـ5 أعضاء آخرين في حكومة جونسون البريطانية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية: الإنترنت).
alwasat radio

أعلن خمسة أعضاء في حكومة بوريس جونسون، الأربعاء، استقالتهم الجماعية، ليرتفع عدد أعضاء الحكومة البريطانية المستقيلين منذ الثلاثاء، إلى 27 عضوا.

وكتب وزراء الدولة كيمي بادينوخ ونيل اوبراين وأليكس بورغهارت ولي رولي وجوليا لوبيز، في رسالتهم إلى بوريس جونسون، «يجب أن نطلب، من أجل مصلحة الحزب والبلد، أن تتنحى»، بحسب «فرانس برس».

استقالة عضوين جديدين في الحكومة البريطانية 
وأعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية استقالتهما في وقت سابق الأربعاء، غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء بوريس جونسون المتورط في سلسلة من الفضائح.

-  استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية
- فضيحة جنسية جديدة تهز حكومة بوريس جونسون

وقال وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات، ويل كوينس، إنه ليس لديه «خيار» آخر بعدما نقل «بحسن نية» معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء «وتبين أنها غير صحيحة». واستقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة حسب قولها.

في المقابل أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مواجهة ساخنة مع النواب البريطانيين أنه مصمم على البقاء في منصبه على رأس الحكومة على الرغم من استقالة أربعة من أعضائها.

وقال رئيس الحكومة «سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا» وذلك خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني التي هتف خلالها النواب «وداعا بوريس» في نهاية خطابه. وأضاف رئيس الوزراء أن «مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يُمنح تفويضا هائلا، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية

بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية
انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»

انطلاق موسم الحج الأكبر منذ تفشي «كورونا»
مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة

مصر: الحكم بإعدام قاتل طالبة المنصورة
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية

بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية
ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك

ابن الطاهر.. جرت السواقي وخوذ لعبتك
عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق

عقيلة صالح: اشتباه في تورط المنفي عن طريق أخيه في أحداث طبرق
شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة

شاهد في «وسط الخبر»: «الرئاسي» يبادر لحل الأزمة عبر مشاورات اللافي العاجلة
ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى

ويمبلدون للتنس: التونسية أُنس جابر أول عربية تصل إلى نصف نهائي بطولة كبرى
توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما

توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما
«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا

«الرئاسي» يعلن خطة لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا
رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي

رونالدو يتغيب عن تدريب مانشستر يونايتد لليوم الثاني على التوالي
استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت

استخراج فرشاة أسنان من معدة مريضة في مستشفى ابن سينا بسرت
شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم

شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم
مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»

مجلس النواب يعلن إحراق وسرقة مستندات سرية ومهمة خلال اقتحام «جمعة الغضب»
«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)

«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»

الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»
وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»

وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة «ناتو» تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية
رغم الاستقالات.. بوريس جونسون متمسك بمنصبه
رغم الاستقالات.. بوريس جونسون متمسك بمنصبه
فرار 300 نزيل بعد هجوم مفترض لـ«بوكو حرام» على سجن بنيجيريا
فرار 300 نزيل بعد هجوم مفترض لـ«بوكو حرام» على سجن بنيجيريا
تصويت أول في البرلمان البلجيكي لصالح اتفاق مثير للجدل مع إيران
تصويت أول في البرلمان البلجيكي لصالح اتفاق مثير للجدل مع إيران
روسيا تفرض عقوبات قاسية بالسجن ردا على أي دعوات تمس بأمنها
روسيا تفرض عقوبات قاسية بالسجن ردا على أي دعوات تمس بأمنها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض
المحكمة الأميركية العليا تقرر إلغاء الحق في الإجهاض...
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل ......
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي
إردوغان: تركيا لم تحرز تقدما حول انضمام السويد لحلف الأطلسي...
المزيد
طهران تمنع النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب من استخدام المترو في مشهد
طهران تمنع النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب من استخدام المترو......
وفاة محمد باركيندو الأمين العام لـ«أوبك» المنتهية ولايته.. «صدمة» في المنظمة
وفاة محمد باركيندو الأمين العام لـ«أوبك» المنتهية ولايته.. ......
استقالة جماعية لـ5 أعضاء آخرين في حكومة جونسون البريطانية
استقالة جماعية لـ5 أعضاء آخرين في حكومة جونسون البريطانية...
روسيا تفرض عقوبات قاسية بالسجن ردا على أي دعوات تمس بأمنها
روسيا تفرض عقوبات قاسية بالسجن ردا على أي دعوات تمس بأمنها...
تصويت أول في البرلمان البلجيكي لصالح اتفاق مثير للجدل مع إيران
تصويت أول في البرلمان البلجيكي لصالح اتفاق مثير للجدل مع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط