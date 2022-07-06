استقالة جماعية لـ5 أعضاء آخرين في حكومة جونسون البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن خمسة أعضاء في حكومة بوريس جونسون، الأربعاء، استقالتهم الجماعية، ليرتفع عدد أعضاء الحكومة البريطانية المستقيلين منذ الثلاثاء، إلى 27 عضوا.

وكتب وزراء الدولة كيمي بادينوخ ونيل اوبراين وأليكس بورغهارت ولي رولي وجوليا لوبيز، في رسالتهم إلى بوريس جونسون، «يجب أن نطلب، من أجل مصلحة الحزب والبلد، أن تتنحى»، بحسب «فرانس برس».

استقالة عضوين جديدين في الحكومة البريطانية

وأعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية استقالتهما في وقت سابق الأربعاء، غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء بوريس جونسون المتورط في سلسلة من الفضائح.

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وقال وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات، ويل كوينس، إنه ليس لديه «خيار» آخر بعدما نقل «بحسن نية» معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء «وتبين أنها غير صحيحة». واستقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة حسب قولها.

في المقابل أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مواجهة ساخنة مع النواب البريطانيين أنه مصمم على البقاء في منصبه على رأس الحكومة على الرغم من استقالة أربعة من أعضائها.

وقال رئيس الحكومة «سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا» وذلك خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني التي هتف خلالها النواب «وداعا بوريس» في نهاية خطابه. وأضاف رئيس الوزراء أن «مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يُمنح تفويضا هائلا، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله».