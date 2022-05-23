تركيا تعتزم بدء عمليات عسكرية على حدودها الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن أنقرة ستشن قريبًا عمليات عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية لإقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترًا لمكافحة التهديدات الإرهابية من هذه المناطق.

وأضاف «الهدف الرئيسي لهذه العمليات سيكون مناطق تمثل مراكز للهجمات على بلادنا (وإقامة) مناطق آمنة»، دون الخوض في التفاصيل، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وقال أردوغان إن العمليات ستبدأ فور استكمال القوات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن استعداداتها.

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والشهر الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، انتهاء المرحلة الأولى من عملية «قفل المخلب» العسكرية شمال العراق، وتعهده باستمرارها حتى يزول التهديد على الحدود.

ونقلت تقارير إعلامية معلومات تشير إلى أن الجيش التركي يعتزم التقدم بعمق 60 كم داخل الأراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني.