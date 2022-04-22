الطيران الحربي التركي يقصف منطقة كردية بمدينة السليمانية

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت مصادر أمنية كردية، الجمعة، أن الطيران التركي قصف مناطق كردية في قضاء ماوت بمحافظة السليمانية، 350 كم شمال بغداد.

وأوضحت المصادر أن الطيران الحربي التركي قصف منطقة دوكانيان بقضاء ماوت بمحافظة السليمانية، في إطار العملية العسكرية التركية لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي التي انطلقت منذ أيام في المناطق الجبلية في إقليم كردستان، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- بغداد تسلم سفير تركيا مذكرة «شديدة اللهجة» إثر عملية عسكرية بشمال العراق

من جانب آخر، أفادت مصار كردية أن قاعدة للقوات التركية تعرضت اليوم إلى قصف بالصواريخ في محافظة دهوك، أقصى شمالي العراق دون معرفة حجم الخسائر.

وبحسب مصادر أمنية كردية، فإن المناطق الجبلية في إقليم كردستان تشهد عمليات عسكرية وقصف جوي ومدفعي تركي منذ أيام لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني مما تسبب بنزوح عشرات العوائل الكردية من قراها.