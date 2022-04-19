Atwasat

بغداد تسلم سفير تركيا مذكرة «شديدة اللهجة» إثر عملية عسكرية بشمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 04:39 مساء
بغداد تسلم سفير تركيا مذكرة «شديدة اللهجة» إثر عملية عسكرية بشمال العراق
مركبة عسكرية تركية خلال دورية في إدلب السورية (أ ف ب)
alwasat radio

استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد، الثلاثاء، احتجاجا على العملية العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق والتي وصفها الرئيس العراقي بأنها «انتهاك للسيادة العراقية».

وأوضحت الوزارة في بيان أنها سلمت السفير التركي، علي رضا كوناي، مُذكرة احتجاج شديدة اللهجة داعية إلى «الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة»، بحسب «فرانس برس».

 استهداف ثلاث مناطق بالقرب من الحدود التركية
أعلنت تركيا، الإثنين، أنها أطلقت هجوما جويا وبريا جديدا ضد المقاتلين الأكراد استهدف ثلاث مناطق بالقرب من الحدود التركية شمال العراق بمشاركة قوات خاصة ومسيرات قتالية. وقالت وزارة الدفاع التركية مساء الإثنين إن جنديا تركيا قتل أثناء القتال متأثرا بجروح أصيب بها بعبوة ناسفة.

وفي تصريح صحفي أكد الناطق باسم حزب العمال الكردستاني، زاكروس هيوا، استمرار العمليات العسكرية. يخوض حزب العمال الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة «إرهابية»، تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984.

-  قتلى وجرحى في غارات تركية على كردستان العراق
-  تركيا تطلق هجوما جديدا ضد حزب العمال الكردستاني بالعراق

 

وتنفذ تركيا عادة هجمات في العراق، حيث لحزب العمال قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

أطلقت العملية بعد يومين من زيارة نادرة من نوعها قام بها رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إلى تركيا، ما يشي بأنه أُبلغ على الأغلب بخطط أنقرة.

عملية «قفل المخلب» 
ورحب بارزني بعد محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتوسيع التعاون ودعم الاستقرار والأمن في شمال العراق.

ويخيم التوتر على العلاقة بين حكومة إقليم كردستان ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذين يعقد حضورهم في المنطقة علاقات الإقليم التجارية المربحة مع تركيا.

لكن هذه العمليات تفاقم الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك حرمة أراضيها.

وتأتي العملية الأخيرة التي أطلق عليها «قفل المخلب» بعد عمليتي «مخلب النمر» و«مخلب النسر» اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق العام 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «كتب ليبية» (7)

برنامج «كتب ليبية» (7)
غياب كريستيانو يزيد مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد اشتعالا

غياب كريستيانو يزيد مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد اشتعالا
«الحزام الأخضر» حول كربلاء يدفع فاتورة الإهمال والجفاف (صور)

«الحزام الأخضر» حول كربلاء يدفع فاتورة الإهمال والجفاف (صور)
خلونا نحلموا (الحلقة 7)

خلونا نحلموا (الحلقة 7)
مسلسل «شن الحكاية» (7)

مسلسل «شن الحكاية» (7)
مسلسل «هذا هو» (5)

مسلسل «هذا هو» (5)
الكاسا (الحلقة 4)

الكاسا (الحلقة 4)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)
7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بـ«الليغا» بفضل برشلونة

7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بـ«الليغا» بفضل برشلونة
«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف

«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف
«ليفربول Vs مانشستر يونايتد».. قمة من أجل خطف الصدارة أو تقديم خدمة جليلة للسيتي

«ليفربول Vs مانشستر يونايتد».. قمة من أجل خطف الصدارة أو تقديم خدمة جليلة للسيتي
«نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو

«نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو
مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة

مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة
الكيلاني: إحالة منحة الأبناء عن 6 أشهر للمصارف.. ومخصصات المهجرين خلال يومين

الكيلاني: إحالة منحة الأبناء عن 6 أشهر للمصارف.. ومخصصات المهجرين خلال يومين
كاركاتير خيري - السيادة الليبية

كاركاتير خيري - السيادة الليبية
عشرات الجرحى في السويد خلال احتجاجات ضد حركة يمينية تخطط لحرق نسخ من «القرآن الكريم»

عشرات الجرحى في السويد خلال احتجاجات ضد حركة يمينية تخطط لحرق نسخ من «القرآن ...
بنزيما يتوهج بالأرقام القياسية في «ريال مدريد» عبر معادلة دي ستيفانو والاقتراب من راؤول

بنزيما يتوهج بالأرقام القياسية في «ريال مدريد» عبر معادلة دي ستيفانو والاقتراب ...
مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات حول ليبيا الثلاثاء

مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات حول ليبيا الثلاثاء
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجزائر تعلن شرطها لإعادة سفيرها إلى مدريد بعد أزمة بشأن الصحراء الغربية
الجزائر تعلن شرطها لإعادة سفيرها إلى مدريد بعد أزمة بشأن الصحراء ...
غارات إسرائيلية على غزة.. و«حماس» تتصدى بصواريخ «أرض - جو»
غارات إسرائيلية على غزة.. و«حماس» تتصدى بصواريخ «أرض - جو»
خطة عمل بين الأمم المتحدة والحوثيين لمنع تجنيد الأطفال
خطة عمل بين الأمم المتحدة والحوثيين لمنع تجنيد الأطفال
وزير النقل التونسي: شفط شحنة الديزل من السفينة الغارقة عملية دقيقة ومفصلية
وزير النقل التونسي: شفط شحنة الديزل من السفينة الغارقة عملية ...
الهلال الأحمر الكويتي يرسل ثاني طائرة إغاثة للاجئي أوكرانيا
الهلال الأحمر الكويتي يرسل ثاني طائرة إغاثة للاجئي أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه
الأردن: الأمير حمزة بن الحسين يعلن تخليه عن لقبه...
الغنوشي يرفض قرار قيس سعيد بحل البرلمان التونسي: نعتبره قائما
الغنوشي يرفض قرار قيس سعيد بحل البرلمان التونسي: نعتبره ......
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون...
الأمم المتحدة: دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين
الأمم المتحدة: دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين...
للمرة الثالثة.. البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية
للمرة الثالثة.. البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس ......
المزيد
سفينة إيطالية لمكافحة التلوث تصل تونس للمساعدة في سحب الوقود من الناقلة الغارقة
سفينة إيطالية لمكافحة التلوث تصل تونس للمساعدة في سحب الوقود......
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يتولى مهامه من عدن
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يتولى مهامه من عدن...
بغداد تسلم سفير تركيا مذكرة «شديدة اللهجة» إثر عملية عسكرية بشمال العراق
بغداد تسلم سفير تركيا مذكرة «شديدة اللهجة» إثر عملية عسكرية ......
الهلال الأحمر الكويتي يرسل ثاني طائرة إغاثة للاجئي أوكرانيا
الهلال الأحمر الكويتي يرسل ثاني طائرة إغاثة للاجئي أوكرانيا...
وزير النقل التونسي: شفط شحنة الديزل من السفينة الغارقة عملية دقيقة ومفصلية
وزير النقل التونسي: شفط شحنة الديزل من السفينة الغارقة عملية......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط