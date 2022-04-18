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تركيا تطلق هجوما جديدا ضد حزب العمال الكردستاني بالعراق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 11:35 صباحا
تركيا تطلق هجوما جديدا ضد حزب العمال الكردستاني بالعراق
عناصر من الجيش التركي, (الإنترنت)
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أطلقت تركيا هجوما جويا وبريا جديدا، ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق، وفق ما أعلن وزير الدفاع، خلوصي أكار، الإثنين.
وقال أكار، إن وحدات «كوماندوز» وقوات خاصة مدعومة بمسيرات ومروحيات هجومية تشارك في عملية «قفل المخلب»، تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وزاب وأفشين-باسيان في شمال العراق، وفق وكالة «فرانس برس».

ويخوض حزب العمال الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة «إرهابية»، تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984.
وتنفذ تركيا عادة هجمات في العراق، حيث لحزب العمال قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

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وقال أكار «نجح طيارونا الأبطال في إصابة أهداف كمخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة، وما يسمى بمقار تابعة للتنظيم الإرهابي»، لكنه لم يعلن عدد الجنود المشاركين في العملية التي قال إنها بدأت ليل الأحد.

وذكرت وزارة الدفاع أن العملية بدأت بعدما أفادت معلومات بأن حزب العمال الكردستاني، يخطط لشن هجوم واسع النطاق ضد تركيا.

وتأتي العملية الأخيرة بعد عمليتي «مخلب النمر» و«مخلب النسر»، اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق العام 2020.

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