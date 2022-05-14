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مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 08:40 صباحا
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد
جلسة لمجلس الأمن، (أرشيفية: الإنترنت)
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 دان مجلس الأمن الدولي فجر السبت «بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة وإصابة صحفي آخر في 11 مايو بمدينة جنين في الضفة الغربية»، وذلك في بيان صدر بإجماع أعضائه، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

والبيان الذي نقلت وكالة «فرانس برس» مقتطفات منه يُمثّل حالة نادرة لوحدة المجلس بشأن قضية تتعلق بإسرائيل، يدعو إلى «تحقيق فوري وشامل وشفاف وحيادي» في اغتيال أبوعاقلة.

واغتيلت الصحفية، التي كانت تعمل كمراسلة قناة الجزيرة القطرية، برصاص قوات الاحتلال أمس الأول، خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة، على المشاركين في تشييع «الشهيدة» خلال محاولة إخراج جثمانها من المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة.

- بالفيديو: الاحتلال يعتدي على المشاركين في تشييع جثمان شيرين أبوعاقلة
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واضطر المشيعون إلى إعادة إدخال جثمان أبوعاقلة إلى المستشفى بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم، حيث أصيب العشرات منهم، لكنهم أصروا على إخراج الجثمان من المستشفى محمولًا على الأكتاف للسير بها في شوارع وأزقة القدس.

وأعرب البيت الأبيض، الجمعة، عن «انزعاجه الكبير» من أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية خلال جنازة الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبوعاقلة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي «لقد شاهدنا كل هذه الصور، إنها تثير انزعاجًا كبيرًا. نأسف للتدخل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة».

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