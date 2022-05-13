الاتحاد الأوروبي يندد بعنف قوات الاحتلال خلال تشييع جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الاتحاد الأوروبي باستخدام الاحتلال الإسرائيلي العنف خلال تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة اليوم الجمعة.

وكتبت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين، على «تويتر»، «مستاؤون من العنف في حرم مستشفى القديس يوسف، ومن مستوى العنف من دون طائل الذي مارسته الشرطة الإسرائيلية طوال مراسم الجنازة»، مضيفة أنه «سلوك غير متكافئ من شأنه تأجيج التوترات»، حسب وكالة «فرانس برس».

الآلاف يشيعون جثمان الفقيدة

وشيع الآلاف في مدينة القدس، جثمان الصحفية الزميلة شيرين أبوعاقلة من كنيسة الروم الكاثوليك إلى مقبرة «صهيون».

وفي وقت سابق من اليوم، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في تشييع «الشهيدة» خلال محاولة إخراج جثمانها من المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة.

- بالفيديو: الاحتلال يعتدي على المشاركين في تشييع جثمان شيرين أبوعاقلة

واضطر المشيعون إلى إعادة إدخال جثمان أبوعاقلة إلى المستشفى بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم، حيث أصيب العشرات منهم، لكنهم أصروا على إخراج الجثمان من المستشفى محمولا على الأكتاف للسير بها في شوارع وأزقة القدس.

ولقت الصحفية، التي كانت تعمل كمراسلة قناة الجزيرة القطرية، حتفها برصاص قوات الاحتلال أمس الأول، خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.