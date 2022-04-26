الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ما زالت منفتحة على محادثات مع كوريا الشمالية رغم «الاستفزازات» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إنها ما زالت منفتحة على إجراء محادثات مع كوريا الشمالية على الرغم من «الاستفزازات» التي أقدم عليها الزعيم كيم جونغ-أون بتعهده تسريع النشاط النووي لبلاده.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، «ما زلنا منفتحين على الانخراط في الدبلوماسية والحوار مع كوريا الشمالية» حول إنهاء برنامجها النووي، بحسب «فرانس برس».

وأضاف للصحفيين: «لكن لدينا التزام أيضًا بالتعامل مع الاستفزازات الأخيرة التي شهدناها من كوريا الشمالية بما فيها إطلاق صاروخين عابرين للقارات أخيرًا»، معتبرًا أن تصريح كيم يؤكد صحة «تقييمنا بأن كوريا الشمالية تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللنظام الدولي بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية».

«تعزيز وتطوير» ترسانة الأسلحة النووية

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، بالعمل على «تعزيز وتطوير» ترسانة الأسلحة النووية في بلاده، وذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره عرضًا عسكريًا في بيونغ يانغ شمل صواريخ عابرة للقارات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

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ورغم خضوعها لعقوبات صارمة، سرعت كوريا الشمالية جهود تحديث قدراتها العسكرية، وأجرت اختبارات على أسلحة محظورة هذا العام متجاهلة عروضًا أميركية لإجراء محادثات، في وقت حذر فيه مراقبون من احتمال استئناف النظام الستاليني تجاربه النووية، بحسب «فرانس برس».

أكبر الصواريخ البالستية العابرة للقارات

ومرتديًا بزة عسكرية بيضاء مطرزة بشريط بروكار ذهبي، أشرف كيم على مرور الدبابات ومنصات الصواريخ، وأكبر الصواريخ البالستية العابرة للقارات، في العرض العسكري الذي أُقيم في مناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري في ساحة «كيم إيل-سونغ» في بيونغ يانغ، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقال كيم في الكلمة التي بثها التلفزيون الرسمي «KCTV»: «سنواصل بأسرع وتيرة اتخاذ خطوات لتعزيز قدرات بلادنا النووية وتطويرها». وأضاف أن «القوة النووية، رمز قوتنا الوطنية وجوهر قوتنا العسكرية، ينبغي تعزيزها من ناحية الجودة والحجم».

فشل المفاوضات الدبلوماسية

ولم تسفر المفاوضات الدبلوماسية مع كيم حتى الآن إلى إقناعه بوضع حد لبرنامجه النووي، وقد حذر ليل الإثنين من أنه سيستخدم ترسانته الذرية في حال تعرضت «المصالح الأساسية» لكوريا الشمالية للتهديد.

وقال إن «المهمة الأساسية لأسلحتنا النووية هي الردع، لكن لا يمكن حصر أسلحتنا النووية بمهمة وحيدة هي الردع». وأكد: «في حال حاولت قوة ما سلب مصالح بلادنا الأساسية فلن يكون أمام قوتنا النووية أي خيار آخر سوى إتمام مهمتها الثانية».