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محادثات عسكرية بمشاركة 40 دولة بألمانيا لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 05:27 مساء
محادثات عسكرية بمشاركة 40 دولة بألمانيا لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال اجتماع مع أعضاء المجموعة الاستشارية الأمنية الأوكرانية في القاعدة الجوية الأميركية في رامشتاين، غرب ألمانيا. (الإنترنت)
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أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في مستهل اجتماع أمني بمشاركة نحو 40 دولة في ألمانيا، الثلاثاء، لتعزيز قدرات كييف العسكرية، أن الولايات المتحدة عازمة على «بذل كل ما هو ممكن». 

وقال أوستن في القاعدة الجوية الأميركية في رامشتاين في غرب ألمانيا «أوكرانيا تعتقد بوضوح أنها قادرة على الانتصار وكذلك الجميع هنا». ويهدف الاجتماع إلى تسريع تزويد أوكرانيا عتادا عسكريا تطالب به كييف لصد الغزو الروسي الذي بوشر في 24 فبراير، بحسب «فرانس برس».

وأكد وزير الدفاع الأميركي الذي زار كييف الأحد مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن حيث التقيا الرئيس فولوديمير زيلينسكي «سنستمر في بذل كل ما هو ممكن لتلبية» طلبات أوكرانيا.

الأسابيع المقبلة «حرجة»
وحذر الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأميركي، وفق «رويترز»، من أن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من المساعدة الأمنية، الآن، لمساعدتها في التصدي لهجوم روسي قد يكون حاسما في الشرق. وقال إن الأسابيع المقبلة «حرجة».

أضاف ميلي في تصريحات أدلى بها للصحفيين المسافرين معه «الوقت ليس في صالح أوكرانيا. نتيجة هذه المعركة تعتمد الآن وهنا على الأشخاص الموجودين في هذه القاعة». وأردف ميلي «الأوكرانيون سيقاتلون. نحتاج للتأكد من أن لديهم الوسائل اللازمة للقتال».

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وبعد أن صدت القوات الأوكرانية هجوم روسيا على كييف في الشمال، أعادت موسكو نشر قواتها في الشرق لشن هجوم بري في «دونباس».

ضربات المدفعية لقصف المواقع الأوكرانية
ويقدر مسؤولون أميركيون، تحدثوا شريطة عدم كشف هوياتهم، أن روسيا ستعتمد بشكل كبير على ضربات المدفعية في محاولة لقصف المواقع الأوكرانية بينما تتحرك موسكو من خلال القوات البرية على عدة اتجاهات في محاولة لتطويق الجيش الأوكراني والقضاء على جزء كبير منه.

لكن الولايات المتحدة تقدر أيضا أن العديد من الوحدات الروسية مستنزفة، حيث يعمل بعضها بعد تعرضها لخسائر بشرية تصل إلى 30%، وهي نسبة يقول مسؤولون إن الجيش الأميركي يراها مرتفعة جدا لدرجة يصعب على الوحدات أن تستمر معها في القتال.

ويستشهد مسؤولون أميركيون بحالات مثل الدبابات الروسية التي ليس فيها غير من يقودونها، من دون طواقم، ومعدات دون المستوى المطلوب تكون إما عرضة لأعطال أو قديمة.

15 ألف جندي روسي قتلوا في الصراع 
وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أمس الإثنين، إن التقديرات البريطانية تظهر أن نحو 15 ألف جندي روسي قتلوا في الصراع بينما دُمرت ألفا عربة مدرعة بينها نحو 530 دبابة إلى جانب 60 طائرة هليكوبتر وطائرة مقاتلة.

واعترفت روسيا حتى الآن بمقتل 1351 جنديا فقط وإصابة 3825 آخرين. ويقول مسؤولون أميركيون إن روسيا لا تزال لديها قدرات متقدمة وتفوق عددي في القوات، وتبدي رغبة في مواصلة إرسال جنود ووحدات للقتال.

كما يقول خبراء دفاع واقتصاديون إن بوسع موسكو أن تتحمل من الناحية الاقتصادية شن حرب طويلة في أوكرانيا رغم تعرضها لعقوبات غربية.

ومن جانبها، تفتخر أوكرانيا بارتفاع المعنويات والتكتيكات المبتكرة القابلة للتكيف في المعارك وبمعرفة التضاريس المحلية، إضافة إلى الأسلحة ومعلومات المخابرات التي تأتيها من الولايات المتحدة وحلفائها. وقال مسؤول عسكري أميركي، مشترطا عدم كشف هويته، «لديهم بالتأكيد فرصة لتحمل القتال».

40 دولة تحضر المؤتمر
ويعقد المؤتمر في رامشتاين، وهي قاعدة جوية مترامية الأطراف جنوب غربي فرانكفورت كانت قبل أشهر فقط تكافح مع تدفق الأفغان الذين جرى إجلاؤهم بعد سيطرة «طالبان» على الحكم في بلدهم الصيف الماضي.

ويقول المنظمون إن أكثر من 40 دولة تحضر المؤتمر، وأظهر تصوير لقاعة الاجتماع حضور دول من أوروبا بشكل رئيسي ومن الشرق الأوسط أيضا بما في ذلك إسرائيل وحتى من أفريقيا. وأظهرت شاشة حضور ممثلين من كوريا الجنوبية واليابان افتراضيا. وقال أوستن «هذا التجمع يعكس احتشاد العالم».

وأعلنت ألمانيا، للمرة الأولى، تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا. وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت في رامشتاين، بحسب نص كلمتها، «قررنا أمس أن تسهل ألمانيا تسليم مدافع جيبارد ذاتية الدفع المضادة للطائرات إلى أوكرانيا». وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط إلى مقتل الآلاف وتشريد ملايين وأثار مخاوف من مواجهة أوسع بين روسيا والولايات المتحدة، أكبر قوتين نوويتين في العالم.

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