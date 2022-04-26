غوتيريس يحض روسيا وأوكرانيا على التعاون مع الأمم المتحدة لإقامة ممرات إنسانية

القاهرة - بوابة الوسط

حض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال زيارة إلى روسيا، الثلاثاء، كلا من موسكو وكييف على التعاون مع الأمم المتحدة لإقامة ممرات إنسانية في أوكرانيا.

وقال غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، «أقترح تشكيل مجموعة اتصال تجمع كلا من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، من أجل البحث عن سبل لإقامة ممرات إنسانية»، وفق وكالة «فرانس برس.

وفي وقت سابق اليوم، دعا غوتيريس، لإجراء تحقيق مستقل في «جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا، كما دعا موسكو وكييف إلى العمل مع الأمم المتحدة للسماح بفتح ممرات إنسانية.

وقال غوتيريس، خلال المؤتمر الصحفي، «إنني قلق بشأن التقارير المتكررة عن جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا، قائلا إنها «تتطلب تحقيقا مستقلا»، وفق وكالة «فرانس برس».

- غوتيريس يدعو من موسكو للتحقيق في «جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا

- غوتيريس يدعو من موسكو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا

- زيلينسكي يندد بقرار غوتيريس «غير المنطقي» التوجه إلى موسكو قبل كييف

كما دعا غوتيريس، خلال زيارته لموسكو، إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا «في أقرب الآجال»، مضيفا «ما يهمنا خصوصا هو إيجاد السبل لتوفير الظروف المناسبة لحوار فاعل ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال».

زيلينسكي يندد بزيارة غوتيريس لموسكو

وفور الإعلان عن زيارة غوتيريس إلى روسيا، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة «غير المنطقي» زيارة موسكو، الثلاثاء، قبل يومين من توجهه إلى كييف.

وقال في مؤتمر صحفي في محطة مترو في ساحة كييف المركزية: «من الخطأ الذهاب إلى روسيا أولا ثم إلى أوكرانيا»، معربا عن أسفه «للانعدام التام للعدالة والمنطق في هذا الترتيب»، وفق «فرانس برس».