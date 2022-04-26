غوتيريس يدعو من موسكو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، خلال زيارة لموسكو، إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا «في أقرب الآجال».

وقال غوتيريس قبل محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: «ما يهمنا خصوصًا هو إيجاد السبل لتوفير الظروف المناسبة لحوار فاعل ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفور الإعلان عن زيارة غوتيريس إلى روسيا، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة «غير المنطقي» زيارة موسكو، الثلاثاء، قبل يومين من توجهه إلى كييف.

وقال في مؤتمر صحفي في محطة مترو في ساحة كييف المركزية: «من الخطأ الذهاب إلى روسيا أولًا ثم إلى أوكرانيا»، معربًا عن أسفه «للانعدام التام للعدالة والمنطق في هذا الترتيب»، وفق «فرانس برس».