زيلينسكي يندد بقرار غوتيريس «غير المنطقي» التوجه إلى موسكو قبل كييف

القاهرة - بوابة الوسط

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «غير المنطقي» زيارة موسكو، الثلاثاء، قبل يومين من توجهه إلى كييف.

وقال في مؤتمر صحفي في محطة مترو في ساحة كييف المركزية: «من الخطأ الذهاب إلى روسيا أولًا ثم إلى أوكرانيا»، معربًا عن أسفه «للانعدام التام للعدالة والمنطق في هذا الترتيب»، وفق «فرانس برس».

بلينكن يزور كييف الأحد

وأعلن الرئيس الأوكراني، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور كييف الأحد، وذلك بعد شهرين تمامًا من بدء الغزو الروسي. وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في كييف، «غدًا سيزورنا مسؤولون أميركيون. سألتقي وزير الدفاع (لويد أوستن) وأنتوني بلينكن»، في أول زيارة رسمية يقوم بها ممثلون للحكومة الأميركية لأوكرانيا منذ 24 فبراير.

- زيلينسكي يدعو إلى لقاء مع بوتين «لإنهاء الحرب»

- أوكرانيا تعلن محاولة جديدة لإجلاء المدنيين من ماريوبول

وجدد الرئيس الأوكراني، السبت، دعوته لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لإنهاء الحرب». وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عقده داخل محطة مترو في وسط كييف، «أعتقد أن مَن بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها»، مكررًا أنه «لا يخشى لقاء» الرئيس الروسي إذا كان ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول

وفشلت محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية التي يسيطر الروس على القسم الأكبر منها، الى مدينة زابوريغيا، وفق ما أفاد مساعد لرئيس بلدية ماريوبول على حسابه على «تلغرام».

وقال بيترو أدريوشتشنكو إن نحو مئتين من سكان المدينة الصناعية على بحر أزوف كانوا بدؤوا يتجمعون لإجلائهم حين عمد الجيش الروسي إلى «تفريقهم»، حتى أن بعضهم أُجبر على الصعود إلى حافلات متجهة إلى منطقة يحتلها الروس على بعد ثمانين كلم شمالًا. وأضاف المسؤول: «مرة جديدة، يعطل الروس عملية إجلاء».