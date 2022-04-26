غوتيريس يدعو من موسكو للتحقيق في «جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل في «جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا، كما دعا موسكو وكييف إلى العمل مع الأمم المتحدة للسماح بفتح ممرات إنسانية.

وقال غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، «إنني قلق بشأن التقارير المتكررة عن جرائم حرب محتملة» في أوكرانيا، قائلًا إنها «تتطلب تحقيقًا مستقلًا»، وفق وكالة فرانس برس.

- غوتيريس يدعو من موسكو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا

- زيلينسكي يندد بقرار غوتيريس «غير المنطقي» التوجه إلى موسكو قبل كييف

كما دعا غوتيريس، خلال زيارته لموسكو، إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا «في أقرب الآجال»، مضيفًا «ما يهمنا خصوصًا هو إيجاد السبل لتوفير الظروف المناسبة لحوار فاعل ولوقف إطلاق النار في أقرب الآجال».

زيلينسكي يندد بزيارة غوتيريس لموسكو

وفور الإعلان عن زيارة غوتيريس إلى روسيا، ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة «غير المنطقي» زيارة موسكو، الثلاثاء، قبل يومين من توجهه إلى كييف.

وقال في مؤتمر صحفي في محطة مترو في ساحة كييف المركزية: «من الخطأ الذهاب إلى روسيا أولًا ثم إلى أوكرانيا»، معربًا عن أسفه «للانعدام التام للعدالة والمنطق في هذا الترتيب»، وفق «فرانس برس».