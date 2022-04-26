وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

استهل وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، محادثات دفاعية مع أكثر من 40 دولة اليوم الثلاثاء، بالتعبير عن ثقته في أن أوكرانيا يمكن أن تنتصر على روسيا في الصراع المستمر منذ أكثر من شهرين.

وقال أوستن: «لقد ألهمت مقاومتكم العالم الحر»، منددًا بالغزو الروسي لأوكرانيا ووصفه بأنه «لا يمكن تبريره»، وفق وكالة «رويترز».

أوكرانيا تثق بقدرتها على الانتصار

وأضاف: «من الواضح أن أوكرانيا تثق بقدرتها على الانتصار، وكذلك الجميع هنا».

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تجتمع الولايات المتحدة، الثلاثاء، في ألمانيا مع نحو أربعين دولة «حليفة»، بغية توفير مزيد من الأسلحة لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، فيما حذرت موسكو من خطر «حقيقي» لنشوب حرب عالمية ثالثة.

وفيما تتسبب الحرب في أوكرانيا بتوترات غير مسبوقة بين روسيا والدول الغربية، لوح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف باحتمال توسع نطاق الحرب وتحولها إلى نزاع عالمي، وفق وكالة «فرانس برس».