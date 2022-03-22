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الكرملين: المحادثات مع أوكرانيا ليست «جوهرية» بشكل كاف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 01:04 مساء
الكرملين: المحادثات مع أوكرانيا ليست «جوهرية» بشكل كاف
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الكرملين، الثلاثاء، إن المحادثات مع كييف والهادفة إلى وضع حد للأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليست «جوهرية» بشكل كاف، وذلك عقب إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من ناحيته أن أي «تسوية» يجب أن تُطرح عبر استفتاء.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في موسكو «هناك عملية ما تجري. نريد  أن نرى محادثات أكثر نشاطًا، وجوهرية بدرجة أكبر»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

زيلينسكي: أي «تسوية» مع روسيا ستعرض على استفتاء شعبي
وقال زيلينسكي، مساء الإثنين، خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية أوكرانية عامة إن أي «تسوية» في إطار المفاوضات مع روسيا لوضع حد للنزاع ستُعرض على استفتاء شعبي في أوكرانيا.

وأكد لموقع «سوسبيلنه» الإلكتروني الإخباري «فسرت لكل المجموعات التفاوضية: عندما تتحدثون عن كل هذه التغييرات (التي ستدرج في اتفاق محتمل) وقد تكون تاريخية (..) سنعرضها على استفتاء».

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