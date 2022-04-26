لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عرقلة أوكرانيا لمحادثات السلام، قائلًا إن خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي».

وأكد لافروف، في حديثه إلى وكالات أنباء روسية، أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف، لكنه اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ«التظاهر» بالتفاوض، مضيفًا «إنه ممثل جيد.. إذا نظرت بتمعّن وقرأت ما يقوله بعناية، ستجد ألف تناقض»، وفق ما نقلت وكالة وكالة «يورو نيوز»..

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أتي ذلك بعد يوم من تصريح وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين خلال زيارتهما كييف، بإمكان صد أوكرانيا للغزو الروسي.

تدفق المساعدات والأسلحة إلى أوكرانيا

وأثارت الحرب موجة دعم من قبل الدول الغربية لكييف شهدت تدفق المساعدات والأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في مقاومة القوات الروسية.

ويطالب زيلينسكي دول الغرب منذ أشهر بمده بأسلحة ثقيلة، بينها مدفعية وطائرات مقاتلة، مؤكدًا أنه بإمكان قواته قلب مسار الحرب في حال تلقيها المزيد من الأسلحة.