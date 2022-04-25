لافروف: روسيا ستواصل مفاوضات السلام مع أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، أن موسكو ستواصل محادثات السلام مع كييف التي اتهمها بـ«التظاهر» بالتفاوض، وحذر من خطر «فعلي» لاندلاع حرب عالمية ثالثة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله إن «النوايا الحسنة لها حدود. إن لم تكن متبادلة، فإن ذلك لا يساعد في عملية التفاوض». وأضاف: «لكننا نواصل إجراء مفاوضات مع الفريق المفوض من (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي وستستمر هذه الاتصالات»، بحسب «فرانس برس».

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وأكد وزير الخارجية الروسي، الجمعة الماضي، أن المفاوضات بين موسكو وكييف، الرامية إلى إيجاد حل للنزاع «متعثرة»، بعدما فشلت المباحثات في إحراز أي تقدم واضح.

تعثر المفاوضات

وقال لافروف، إن المفاوضات «متعثرة، لأن اقتراحًا قدمناه إلى المفاوضين الأوكرانيين منذ خمسة أيام وتمت صياغته مع الأخذ في الاعتبار تعليقاتهم، لا يزال دون جواب».

من جانبه، أشار رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، إلى أن جلسة مفاوضات جديدة عُقدت الجمعة.