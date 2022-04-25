بوتين يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه ويتمنى له «النجاح»

القاهرة - بوابة الوسط

هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإعادة انتخابه الأحد، رغم التوترات الشديدة بين البلدين المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلن الكرملين.

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وقال بوتين، في رسالة عبر «تلغرام» أرسلها إلى ماكرون، «أتمنى بصدق النجاح في نشاطكم العام، وكذلك الصحة الجيدة»، وفق وكالة «فرانس برس».

ولاية ثانية لماكرون

وأعيد، الأحد، انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية تمتد على خمس سنوات، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبن، التي حققت أعلى نتيجة لمرشح يميني متطرف في انتخابات رئاسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة العام 1958.

ورغم كل شيء، حقق الرئيس انتصارا واضحا وحصد ما بين 57.6 و58.2% من الأصوات، بحسب تقديرات أولى نشرتها مراكز الاستطلاع، في انتخابات اتسمت بنسبة امتناع عن التصويت مرتفعة. واختار الفرنسيون إذا إعادة انتخاب رئيس وسطي ليبرالي وموال جدا لأوروبا بدلا من مرشحة راديكالية تضع «الأولوية الوطنية» في صلب برنامجها وتنتقد الاتحاد الأوروبي بشدة.