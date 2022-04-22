بوتين يستقبل غوتيريس في موسكو الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الكرملين الجمعة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيزور الأسبوع المقبل روسيا حيث سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، في أول لقاء بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، إن «الثلاثاء الواقع فيه 26 أبريل، سيصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وسيستقبله أيضًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، وفق وكالة «فرانس برس».

لافروف: المفاوضات بين موسكو وكييف «متعثرة»

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المفاوضات بين موسكو وكييف، الرامية إلى إيجاد حل للنزاع «متعثرة»، بعدما فشلت المباحثات في إحراز أي تقدم واضح.

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وقال لافروف، إن المفاوضات «متعثرة، لأن اقتراحا قدمناه إلى المفاوضين الأوكرانيين منذ خمسة أيام وتمت صياغته مع الأخذ في الاعتبار تعليقاتهم، لا يزال بدون جواب»، وفق وكالة «فرانس برس». من جانبه، أشار رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، إلى أن جلسة مفاوضات جديدة عُقدت الجمعة.