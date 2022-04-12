الرئيس الأوكراني يشكك في الإصرار الأوروبي للضغط على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن شكوكه فيما يتعلق بالإصرار الأوروبي على الضغط بشكل أكبر على روسيا، بسبب الفظائع التي ترتكب في بلاده وسط استمرار الغزو.

وقال زيلينسكي، في كلمة للبرلمان الليتواني عبر رابط فيديو: «بعض دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها الالتزام بموعد تفرض فيه على الأقل قيودا واضحة على شراء واردات الطاقة الروسية».

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا، أثارت تساؤلا استراتيجيا بالنسبة لأوروبا، موضحا: «هل لا تزال القيم التي صارت أساسا لأوروبا عقب الحرب العالمية الثانية قائمة؟، أم أدت هذه القيم دورها بالفعل، وصارت، على أقصى تقدير، معروضات توضع في المتاحف ليشاهدها السائحون؟».

واتهم زيلينسكي القوات الروسية بترحيل مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى روسيا، لإسكاتهم بشأن جرائم الحرب التي يرتكبها الجنود الروس.

وقال: «يتم نقلهم إلى معسكرات خاصة.. يجرى سحب وثائقهم منهم، يتم استجوابهم وإهانتهم، ليس من المعروف عدد من قتلهم (الروس)»، وبالرغم من تردد اتهامات مماثلة، لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.