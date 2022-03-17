وزير الخارجية الأميركي: روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بليكن، أن الهجمات الروسية ضد مدنيين في أوكرانيا تشكل «جرائم حرب».

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن استهداف مدنيين عمدًا هو جريمة حرب، «وبعد هذا الكمّ من التدمير في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أرى أنه من الصعب استنتاج أن الروس لا يفعلون ذلك»، حسب وكالة «فرانس برس».

قبل ذلك، حذر وزراء خارجية دول مجموعة السبع في إعلان مشترك اليوم من أن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا «سيحاسبون» أمام القضاء الدولي.

وأعرب وزراء المجموعة التي تترأسها ألمانيا هذه السنة عن «ارتياحهم للتحقيقات وعمليات جمع الأدلة الجارية، بما في ذلك من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»، وذلك وسط اتهامات الجيش الروسي بقصف مدنيين أثناء الحرب.