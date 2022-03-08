بايدن يعلن حظر واردات النفط الروسية ردا على غزو أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، حظرًا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في البيت الأبيض «سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجّه الشعب الأميركي ضربة أخرى قوية لبوتين»، مضيفًا أن قرار الحظر اتُخذ «بتنسيق وثيق» مع الحلفاء، بحسب «فرانس برس».

وجاء القرار بعد تصويت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على قانون يُشرِّع حظر استيراد الطاقة من روسيا، في تصعيد جديد بالعقوبات الأميركية على موسكو بعد إعلان الأخيرة الحرب على أوكرانيا، وفق «سكاي نيوز».

المواطن الأميركي سيتأثر في الداخل

واعترف بايدن بأن العقوبات على روسيا ستؤثر على المواطن الأميركي في الداخل بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفًا سنمنع روسيا من الوصول إلى بعض الأسواق والشركات الدولية تواصل الانسحاب من روسيا.

وأشار بايدن في كلمته من البيت الأبيض، إلى أن بلاده ستواصل احترام البند الخامس من ميثاق الناتو ولن تقبل أي اعتداء على دول الحلف، وأعلن الرئيس الأميركي التنسيق مع الجانب الأوروبي بشأن العقوبات على روسيا في قطاع الطاقة، كما أكد أن العقوبات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الروسي.

- «نيويورك تايمز»: مسؤولون أميركيون كبار يزورون فنزويلا لاستئناف استيراد النفط

- استمرار الحرب على أوكرانيا يدفع خام برنت إلى عتبة 140 دولارا للبرميل

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مناشدات من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى المسؤولين الأميركيين والغربيين بقطع الواردات التي كانت تشكل إغفالًا صارخًا للعقوبات الضخمة التي فرضت على روسيا بسبب الغزو.

حظر النفط الروسي يشمل الفحم الحجري والغاز الطبيعي

وأشارت مصادر أميركية إلى أن قرار حظر النفط الروسي سيشمل الفحم الحجري والغاز الطبيعي المسال، وأبقت صادرات الطاقة على التدفق الثابت للنقد إلى روسيا بالرغم من القيود الشديدة المفروضة على قطاعها المالي.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن بايدن يعتزم التحدث، صباح الثلاثاء، ليعلن «إجراءات لمواصلة محاسبة روسيا على حربها غير المبررة والتي لم تنتج عن استفزاز على أوكرانيا». وتتصرف الولايات المتحدة بمفردها في هذا الصدد، ولكن بالتشاور الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل أكبر على إمدادات الطاقة الروسية.

أوروبا تعتمد بشدة على النفط الروسي

وتعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي، لكنها أصبحت أكثر انفتاحًا على فكرة حظر المنتجات الروسية.

بينما تعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية من روسيا، لكن فرض حظر سيساهم في دفع الأسعار لمزيد من الصعود والإضرار بالمستهلكين الأميركيين الذين يعانون بالفعل أسعارًا عند مستويات تاريخية مرتفعة في محطات الوقود.