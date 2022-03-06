Atwasat

«نيويورك تايمز»: مسؤولون أميركيون كبار يزورون فنزويلا لاستئناف استيراد النفط

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 11:27 صباحا
«نيويورك تايمز»: مسؤولون أميركيون كبار يزورون فنزويلا لاستئناف استيراد النفط
منصات نفطية على بحيرة ماراكايبو في فنزويلا، في الثاني من مايو 2018 (فرانس برس)
alwasat radio

ذكرت جريدة «نيويورك تايمز» أن مسؤولين أميركيين كبارًا توجهوا إلى فنزويلا، السبت، للقاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في وقت تسعى واشنطن إلى عزل روسيا مع احتدام الحرب في أوكرانيا. 

ونقلت الجريدة عن مصادر مطلعة، لم تسمها، أن الغزو الروسي لأوكرانيا دفع الولايات المتحدة إلى الاهتمام بشكل أكبر بحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أميركا اللاتينية، ولم يرد المتحدثون الرسميون باسم إدارتَي الرئيس الأميركي جو بايدن ومادورو على طلبات وكالة «فرانس برس» للتعليق. 

وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018 في اقتراع اعتبر الغرب نتائجه مزورة، وكانت واشنطن اعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيس البرلمان آنذاك بعدما أعلن نفسه رئيسًا موقتًا في يناير 2019. وقد اعترفت به خمسون دولة أخرى على الأقل. 

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على كاراكاس في محاولة لإخراج مادورو من السلطة. ويمنع إجراء اتخذ في إطار العقوبات وبدأ تطبيقه في أبريل 2019 ، فنزويلا من بيع نفطها الخام الذي يمثل 96 بالمئة من إيرادات البلاد في السوق الأميركية.

وقالت الجريدة إن الزيارة الحالية لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض لكاراكاس مرتبطة أيضًا على الأرجح باهتمام من واشنطن باستئناف استيراد النفط من فنزويلا بدلًا عن الكميات التي تشتريها حاليًا من روسيا. 

وقال البيت الأبيض، الجمعة، إنه يدرس كيفية خفض استيراد النفط من روسيا في أعقاب الغزو الأوكراني، من دون الإضرار بالمستهلكين الأميركيين، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على الإمدادات العالمية. 

وأشارت الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أنها مستعدة لمراجعة سياسة العقوبات المفروضة على فنزويلا إذا سجل تقدم في المحادثات بين حكومة مادورو والمعارضة، وكانت هذه المحادثات بدأت في أغسطس لكنها متوقفة منذ أكتوبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اقتصاد بلس (حلقة 16)

اقتصاد بلس (حلقة 16)
وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور

وزير العدل الإيطالي الأسبق: التطوع للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور
كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»

كاركاتير حليم - بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة «التأهب القصوى»
نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير

نجاة أحد فناني مسلسل «شط الحرية» من الموت في موقع التصوير
صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع في أوكرانيا

صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع في أوكرانيا
الاتحاد جاهز لرويال ليوباردس في «الكونفدرالية»

الاتحاد جاهز لرويال ليوباردس في «الكونفدرالية»
مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها

مؤشرات على تحفظ الصين عن إمداد روسيا بطوق نجاة لاقتصادها
«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض مباريات وملاعب الأسبوع الثالث «إيابا» في دوري الدرجه الأولى...
باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة

باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة
«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية

«سوني» تقتحم سوق صناعة المركبات الكهربائية
موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا (فيديو)

موقع فرنسي: ليبيا قد تفقد طائرتها الضخمة «أنتونوف» بسبب الحرب على أوكرانيا ...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)

«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»

محمد بن سلمان يوجه رسالة لبايدن ويعلن موقفه من اتخاذ «إسرائيل حليفا»
عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا

عقيلة صالح يعلن قائمة أولويات حكومة باشاغا
ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا

ماكرون عقب اتصاله ببوتين: الأسوأ لم يأت بعد في أوكرانيا
الرسالة الخامسة

الرسالة الخامسة
تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»

تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»
حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»

حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
دون حساب آثار الحرب في أوكرانيا.. «فاو» تتوقع إنتاج 790 مليون طن قمح عالميا في 2022
دون حساب آثار الحرب في أوكرانيا.. «فاو» تتوقع إنتاج 790 مليون طن ...
العراق يسجل أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ 8 سنوات
العراق يسجل أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ 8 سنوات
الإمارات تتعهد باتخاذ «إجراءات مهمة» بعد إدراجها على القائمة الرمادية لغسل الأموال
الإمارات تتعهد باتخاذ «إجراءات مهمة» بعد إدراجها على القائمة ...
ألمانيا توقع اتفاقا لإنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال سعيا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي
ألمانيا توقع اتفاقا لإنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال سعيا ...
صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع في أوكرانيا
صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟
ما هو نظام «سويفت» المالي.. وكيف يعمل؟...
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي ......
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا...
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا
السعودية تؤكد التزامها باتفاق «أوبك بلاس» النفطي مع روسيا...
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في إنتاجها النفطي
رغم الارتفاع القياسي للأسعار.. «أوبك» تقرر زيادة قليلة في ......
المزيد
«فرانس برس»: العقوبات على روسيا تؤثر في اقتصاد سويسرا
«فرانس برس»: العقوبات على روسيا تؤثر في اقتصاد سويسرا...
«نيويورك تايمز»: مسؤولون أميركيون كبار يزورون فنزويلا لاستئناف استيراد النفط
«نيويورك تايمز»: مسؤولون أميركيون كبار يزورون فنزويلا ......
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا
«فيزا» و«ماستر كارد» تعلقان عملياتهما في روسيا...
صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع في أوكرانيا
صندوق النقد يحذر من تداعيات اقتصادية «مدمرة» لتصعيد النزاع ......
ألمانيا توقع اتفاقا لإنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال سعيا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي
ألمانيا توقع اتفاقا لإنشاء أول محطة للغاز الطبيعي المسال ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط