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استمرار الحرب على أوكرانيا يدفع خام برنت إلى عتبة 140 دولارا للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 03:17 صباحا
استمرار الحرب على أوكرانيا يدفع خام برنت إلى عتبة 140 دولارا للبرميل
محطة نفطية شرق الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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أشعلت الحرب على أوكرانيا أسعار النفط التي حلقت إلى مستويات قياسية، إذ لامس سعر برميل خام برنت بحر الشمال عتبة 140 دولارا في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله في أغسطس 2008 عند 147,50 دولارا.

وبعيد افتتاح التداول نحو الساعة 23,00  بتوقيت غرينتش (الواحدة صباح الاثنين بتوقيت ليبيا)، ارتفع سعر خام برنت المرجعي تسليم مايو، إلى 139,13 دولارا، قبل قبل أن يتراجع.

وقالت وكالة «فرانس برس» إنه عند حوالى منتصف الليل بتوقيت غرينتش، (الثالثة صباح الاثنين) كان لا يزال مرتفعا بنسبة 10,44% عند 130,45 دولارا.

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