جونسون يؤكد وصول 350 جندياً بريطانياً إضافياً إلى بولندا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال زيارة لبولندا أنّ حوالى 350 جنديًا بريطانيًا إضافيًا وصلوا إلى هذا البلد، الخميس، وذلك على خلفية الأزمة مع روسيا في شأن أوكرانيا.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولوني ماتيوس مورافيسكي: «يجب أن نعمل معًا حاليًا للتوصل إلى هدنة وإقناع الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين ببدء خفض التصعيد»، وأضاف: «جزء كبير مما تحدثنا عنه في نوفمبر أصبح ملموسًا ولهذا السبب حطت فرقة الكوماندوس 45 البريطانية (من قوات البحرية)، في بولندا في وقت سابق اليوم»، وشدد قائلًا: «لا نقبل بعالم يمكن فيه لجار قوي تخويف ومهاجمة جيرانه»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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ودعا رئيسُ وزراء بولندا من جهته إلى الوحدة الأوروبية في مواجهة الأزمة الأوكرانية، وشكر جونسون على «دوره النشط» في هذا المجال، واعتبر أنه في مواجهة سياسة روسيا العدوانية حان الوقت «لأن يصحو العالم الغربي من نومه الجيوسياسي».

وزار جونسون بروكسل، صباح الخميس، وسيلتقي أيضًا الرئيس البولندي أندريه دودا، ويقوم بزيارة الجنود البريطانيين المنتشرين في هذا البلد.

وينضم الجنود الـ350 الذين وصلوا، الخميس، إلى 150 آخرين جرى نشرهم في بولندا في ديسمبر على حدود بيلاروسيا و150 جنديًا يساهمون في تعزيز الوجود المتقدّم لحلف شمال الأطلسي. وتقود بريطانيا أيضًا مجموعة قتالية في أستونيا.